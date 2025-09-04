Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Kim Sơn, để chuẩn bị cho việc thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính từ năm 2027 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT đang tập trung triển khai một số công việc trọng tâm.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn

Cụ thể, xây dựng Đề án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2026; huy động chuyên gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa (dự kiến áp dụng từ năm 2027).

Đồng thời xây dựng quy trình, quy chế tổ chức thi trên máy tính, tổ chức chức tập huấn, hội thảo trên toàn quốc, tiếp tục phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc chuyển, nhận đề thi và các khâu bảo mật khác liên quan của kỳ thi.

Hiện, Bộ GD-ĐT đang chuẩn bị các hệ thống phần mềm tổ chức thi trên máy và thử nghiệm việc thi trên máy tại các địa phương. Dự kiến ngay trong năm học này, sẽ triển khai thử nghiệm cho hơn 100.000 học sinh.

Về việc duy trì Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét công nhận tốt nghiệp hiện nay có các mục tiêu rất cụ thể.

Thứ nhất, đánh giá trình độ của người học theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực của Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT), lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thứ hai, kết quả của Kỳ thi được sử dụng làm một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy học của các cơ sở GDPT, công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục.

Thứ ba, cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh.

Trong giai đoạn hiện nay, đây là Kỳ thi cấp quốc gia duy nhất với mọi học sinh để đánh giá chung cho đầu ra của THPT, có thang đo đánh giá chung trên cả nước.

Do đó, cần duy trì việc tổ chức để đánh giá mức độ đạt chuẩn GDPT, cung cấp dữ liệu quốc gia cho việc nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh chính sách giáo dục chung. Đồng thời đánh giá được chất lượng giáo dục của các vùng miền trên phạm vi cả nước.

"Kết quả kỳ thi là đầu ra của bậc phổ thông, là nguồn thông tin tham khảo cho các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyển sinh" - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Tác giả: Yến Anh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động