Điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước năm 2024 tại Nghệ An

Các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính – Lực lượng vũ trang ký giao ước thi đua yêu nước năm 2025.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo 8 đơn vị trong khối, gồm: Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thi hành án dân sự.

Trong năm 2024, các phong trào thi đua do các Bộ, ngành và UBND tỉnh phát động đều được các thành viên trong Khối thi đua quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hình thức, mục tiêu, nội dung thiết thực, phù hợp; các PTTĐ đã được phát động kịp thời, triển khai sâu rộng và luôn nhận được sự quan tâm hưởng ứng thực hiện của các tập thể, cá nhân trong từng cơ quan, đơn vị.

Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An Hoàng Thị Thu Trang phát biểu khai mạc hội nghị.

Ngoài việc tổ chức thực hiện các PTTĐ do ngành phát động, các thành viên trong Khối thi đua đã chủ động phát động và triển khai các PTTĐ do UBND tỉnh phát động, thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước; ngày lễ lớn của ngành; thi đua làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; ủng hộ người nghèo, xây dựng nông thôn mới; thi đua xây dựng gia đình văn hóa; giúp các hộ nghèo tại xã kết nghĩa phát triển kinh tế… nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống và đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Việc tổ chức triển khai, phát động PTTD đã tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu công tác đã đề ra.

Nổi bật trong năm là công tác hành chính tư pháp được quan tâm chỉ đạo, có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong năm 2024, toàn tỉnh đã đăng ký hộ tịch gần 167,8 nghìn trường hợp. Các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp hơn 5,2 nghìn lượt người, với hơn 6,1 nghìn công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2023…

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị thu hồi và thu hồi về cho nhà nước 45 triệu đồng, 175.573m2; trả lại cho tổ chức 24 triệu đồng, 200m2 đất, cá nhân 1.867m2; bảo vệ quyền lợi cho 1 tổ chức, 4 cá nhân. Kiến nghị xử lý hành chính 29 cá nhân có sai phạm; đến nay, đã xử lý 1 tổ chức, 16 cá nhân...

Đại diện các đơn vị phát biểu ý kiến.

Ngoài những kết quả đạt được, công tác thực hiện PTTĐ năm 2024 vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Việc tổ chức thực hiện một số phong trào thi đua chuyên đề có nơi, có lúc còn mang tính hình thức và hiệu quả chưa cao; công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong một số đơn vị chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Trong năm 2025, Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An ký kết giao ước thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước năm 2025 với một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, chiến sĩ về công tác thi đua, khen thưởng; phát động mạnh mẽ các phong trào, đợt thi đua cao điểm nhân các ngày lễ kỷ niệm, ngày truyền thống ngành; Hội nghị phát động phong trào thi đua của các sở, ban, ngành năm 2025; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm biểu dương, động viên, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh công tác tình nghĩa, xã hội từ thiện, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhân dân tại các vùng thiên tai, lũ lụt, trong đó tổ chức hoạt động tình nghĩa chung của Khối...

Hội nghị tổ chức bầu Khối trưởng và Khối phó năm 2025.

Dịp này, các đơn vị đã suy tôn đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị Thanh tra tỉnh Nghệ An, cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

