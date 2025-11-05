Đi tìm 'ngựa ô' ở Champions League

Qarabag (trái) khó lòng tiến xa ở Champions League - Ảnh: REUTERS

Nhưng vào mùa giải năm ngoái, khi LĐBĐ châu Âu (UEFA) thực hiện cuộc cách mạng với Champions League, bóng dáng "ngựa ô" đã không còn ở giải đấu này.

Các đại gia ngày càng có lợi

Phải đến khi diễn ra, giới chuyên môn mới có cái nhìn đúng đắn nhất. Và sau một năm từ cuộc cải tổ cực lớn, làng bóng đá nhận ra rằng Champions League hiện nay rất khó có chỗ cho "ngựa ô" chen chân.

Vì sao? Vì các đội bóng mạnh có quá nhiều cơ hội. "Thể thức Thụy Sĩ" thoạt nhìn rất cồng kềnh, phức tạp và mang tính cạnh tranh rất cao khi chỉ có 8/36 đội dự vòng bảng là giành vé vào thẳng vòng 16 đội. Nhưng mặt khác, cũng với thể thức này, ngay cả các đội xếp cuối trong top 24 vẫn có thể giành vé vào vòng play-off.

Điều đó tương tự với nhóm các đội hạng 3 từng bảng đấu - trong thể thức cũ, vẫn có một cơ hội đá play-off với các đội nhì bảng. Một khi cơ hội được mở ra quá nhiều như vậy, sức ép giảm hẳn đi. Và điều này khiến các đội bóng mạnh không còn hồi hộp, lo ngại nguy cơ bị loại sớm nữa. Chính nhờ yếu tố này mà lần lượt Real Madrid, Man City, và đặc biệt là PSG, đã vượt khó thành công ở giai đoạn vòng bảng mùa giải năm ngoái.

Kể cả việc kéo dài từ 6 lên 8 lượt đấu ở vòng bảng về lý thuyết cũng có lợi hơn cho các đại gia. Khi số trận đấu tăng lên, các đại gia càng có nhiều cơ hội để cứu vãn tình thế nếu họ chẳng may sẩy chân ở những vòng đầu tiên. Vì vậy, tính bất ngờ từ những đội trung bình - yếu sẽ dần thấp đi.

Ai sẽ là "ngựa ô"?

"Ngựa ô" không hẳn là không có, nhưng không thực sự tạo được ấn tượng nào trong mùa giải đầu tiên của Champions League sau khi cải cách. Ở vòng play-off, hai đại diện Hà Lan là PSV, Feyenoord gây bất ngờ lớn khi loại hai đại gia nước Ý là Juventus, AC Milan. Nhưng đến vòng 16 đội, các đội bóng này nhanh chóng bị giải mã bởi các CLB dày dạn kinh nghiệm lẫn đẳng cấp. Một số đội có thực lực cao hơn như Benfica, Lille, hay Aston Villa cũng không thể tiến quá xa.

Đó là chuyện của mùa giải năm ngoái, vậy còn mùa giải năm nay? Sau 3 vòng đấu, Newcastle là đội hiếm hoi không phải "đại gia" lọt vào được top 10. Và Qarabag là đội duy nhất bị đánh giá là "yếu" lọt được vào top 16. Nhưng ở những vòng đấu tới, mọi chuyện có lẽ sẽ đâu lại vào đó. Rạng sáng mai Chelsea sẽ đụng độ Qarabag, và nhiều khả năng sẽ giải mã chú "ngựa ô" thú vị này.

Với Newcastle, họ thật ra là một đại gia mới nổi của bóng đá châu Âu với nguồn tài lực hùng hậu và nhiều ngôi sao trẻ đáng chú ý. Newcastle chỉ thiếu yếu tố kinh nghiệm ở đấu trường châu lục. Vấn đề lớn với "chích chòe" là họ phải đua tranh quyết liệt ở Premier League nên có thể sẽ gặp khó về mặt thể lực trong những vòng đấu tới.

Còn lại ai trong số những đội thuộc nhóm "trung bình" như PSV, Atalanta, Bilbao, Frankfurt có thể trở thành "ngựa ô" ở một thể thức thi đấu đã bị các đại gia giải mã?

Các trận đáng chú ý rạng sáng 6-11:

* 0h45: Qarabag - Chelsea * 3h: Club Brugge - Barca, Man City - Dortmund, Newcastle - Bilbao

