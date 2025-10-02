Đội Ngoại hạng Anh duy nhất toàn thắng tại Champions League

Arsenal thắng dễ trên sân nhà.

Dù Mikel Arteta thực hiện tới 6 sự thay đổi trong đội hình so với trận thắng Newcastle trước đó, “Pháo thủ” vẫn cho thấy sự ổn định và chiều sâu đáng nể.

Sự khác biệt đến từ những nhân tố mới. Phút 14, Myles Lewis-Skelly có pha tạt bóng chuẩn xác để Gabriel Martinelli băng vào, tuy nhiên tiền đạo người Brazil lại dứt điểm không thành công. Chỉ ít phút sau, anh đã kịp sửa sai. Từ cú sút của Viktor Gyokeres bị thủ môn Tzolakis cản phá, Martinelli có mặt đúng lúc để dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Arsenal.

Olympiacos không phải không có cơ hội. Đội bóng Hy Lạp suýt gỡ hòa trước giờ nghỉ giải lao. Cú volley đẹp mắt của Daniel Podence buộc David Raya phải trổ tài cứu thua ngoạn mục.

Bước sang hiệp hai, Martin Odegaard tiếp tục là linh hồn trong lối chơi của Arsenal. Đội trưởng người Na Uy tung ra hàng loạt đường chuyền mở ra cơ hội. Trossard từng có cú dứt điểm cận thành nhưng bị Tzolakis từ chối. Olympiacos cũng có một tình huống đưa bóng vào lưới sau pha dứt điểm của Chiquinho, nhưng bàn thắng không được công nhận do El Kaabi trước đó đã rơi vào thế việt vị.

Những phút cuối, Arsenal khẳng định sự vượt trội. Odegaard suýt ghi tên mình lên bảng tỷ số nhưng tiếp tục bị Tzolakis cản phá. Dẫu vậy, thủ môn của Olympiacos đã bất lực trong thời gian bù giờ, khi Bukayo Saka tung cú sút quyết đoán để giúp "Pháo thủ" trở thành đại diện Premier League duy nhất giành trọn 6 điểm sau 2 lượt trận.

