Địa chấn tại Champions League

PSV có chiến thắng tưng bừng trên sân nhà.

PSV Eindhoven đã có màn trình diễn bùng nổ tại sân Philips khi vùi dập Napoli với tỷ số 6-2, qua đó giành chiến thắng đầu tiên tại UEFA Champions League mùa giải năm nay.

Trận đấu khởi đầu đầy tốc độ khi chỉ sau hai phút, Lorenzo Lucca – người được HLV Antonio Conte tin tưởng thay thế Rasmus Hojlund, tung cú sút chệch khung thành trong gang tấc. PSV nhanh chóng đáp trả với hàng loạt pha tấn công nguy hiểm, buộc thủ môn Vanja Milinkovic-Savic phải làm việc vất vả.

Trong thế bị dồn ép, chính Napoli mới là đội mở tỷ số ở phút 31, khi Leonardo Spinazzola tạt bóng để Scott McTominay bật cao đánh đầu tung lưới Matej Kovar.

Lợi thế của Napoli không kéo dài lâu. Phút 36, lão tướng Ivan Perisic có đường chuyền khó chịu khiến hậu vệ Alessandro Buongiorno lóng ngóng phản lưới nhà, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Chỉ 3 phút sau, Ismael Saibari chớp thời cơ trong vùng cấm, dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho PSV, kết thúc hiệp một đầy hứng khởi.

Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục thi đấu thăng hoa. Mauro Junior vượt qua Buongiorno trước khi kiến tạo cho Dennis Man ghi bàn thứ 3 ở phút 54. Sau khi Lorenzo Lucca bị truất quyền thi đấu ở phút 76 vì phản ứng thái quá, PSV tận dụng ưu thế hơn người để ghi thêm 3 bàn thắng, với Ricardo Pepi và Couhaib Driouech là những người ghi tên lên bảng điện tywr.

Bàn thắng muộn của McTominay chỉ giúp nhà vô địch Italy gỡ gạc chút danh dự trong ngày bị PSV hành hạ. Với chiến thắng ấn tượng 6-2, thầy trò Peter Bosz vươn lên có 4 điểm, tạm vượt qua chính Napoli – đội bóng có màn thể hiện thất vọng với 2 trận thua sau 3 lượt đấu. Antonio Conte có thể là một HLV chất lượng ở giải quốc nội, nhưng ông chưa bao giờ được đánh giá cao ở đấu trường châu lục.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn