Đi nhậu về, đánh bố mẹ và em gái bị thương

Ngày 2-8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với một thanh niên về hành vi "Ngược đãi cha mẹ", quy định tại Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Phạm Tuấn Anh bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi đánh bố mẹ và em gái gây thương tích. Ảnh: Công an TP Thanh Hóa

Trước đó, Phạm Tuấn Anh (SN 1988, ở phố Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa), sau khi đi nhậu về nhà thì thấy em gái là Phạm Ngọc T. đang ăn cơm.

Phạm Tuấn Anh nói em gái để gọn đồ thì người em cự cãi, bất ngờ thanh niên này dùng chiếc bát tô đang cầm trên tay đánh, gây thương tích cho chị T..

Ngay sau đó, ông Phạm Văn S. (SN 1964) và bà Nguyễn Thị H. (SN 1965), là bố mẹ của Tuấn Anh và T., chạy lại can ngăn thì Tuấn Anh tiếp tục đánh bố mẹ đẻ gây thương tích.

Hậu quả chị Phạm Ngọc T. và bà Nguyễn Thị H. bị thương tích.

Hiện, Công an TP Thanh Hóa đang điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động