Đến lượt TP.HCM mưa và ngập!

Chiều tối 8/10, mưa lớn bất ngờ đổ xuống trên diện rộng khiến nhiều khu vực ở TP.HCM chìm trong biển nước, hàng loạt phương tiện chết máy, người dân chật vật trở về nhà trong giờ cao điểm.
Theo ứng dụng Meteo Viet thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân của đợt mưa lớn này là do sự kết hợp giữa gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh – đẩy hơi ẩm từ biển vào đất liền – cùng sự phát triển của các đám mây đối lưu nhiệt cục bộ hình thành do bức xạ mặt trời mạnh vào ban ngày.
Trên các tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, Quốc Hương, Thảo Điền, Nguyễn Văn Hưởng, Xuân Thủy..., nước dâng cao đến nửa bánh xe, nhiều đoạn ngập sâu khiến xe máy, ô tô chết máy hàng loạt.
Trẻ nhỏ được người lớn cõng qua đường ngập
Người dân phải dắt bộ giữa dòng nước, trong khi các tiệm sửa xe đông nghẹt khách.
Người dân cho biết họ mắc kẹt hàng giờ không thể di chuyển, phải tấp xe lên vỉa hè chờ nước rút hoặc quay đầu tìm đường vòng, khiến giao thông càng thêm hỗn loạn.
Tác giả: G.H - Ảnh: Viết Thanh - Vũ Hiệu
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn