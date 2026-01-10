Ngộ độc hạt củ đậu, 6 người trong một gia đình ở Ninh Bình nhập viện

Chiều 9/1, chính quyền xã Xuân Trường xác nhận, vụ việc xảy ra vào tối 8/1 tại một hộ dân trên địa bàn. Thời điểm này, 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ trong gia đình đã cùng ăn hạt củ đậu do gia đình tự trồng.

Hạt củ đậu khi đưa vào cơ thể gây ra ngộ độc

Ngay sau bữa ăn, các nạn nhân xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa dữ dội, đau bụng, rối loạn ý thức, một số trường hợp có biểu hiện tím tái và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Do tình trạng ngộ độc nghiêm trọng, sau khi được sơ cứu ban đầu, cả 6 bệnh nhân đã được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Theo người dân địa phương, từ trước đến nay người dân không sử dụng hạt củ đậu làm thực phẩm. Các bác sĩ cho biết, dù phần củ của cây củ đậu là thực phẩm lành tính, giàu vitamin C, nhưng hạt củ đậu lại chứa độc tố rotenone - một chất độc thường dùng trong thuốc trừ sâu.

Khi xâm nhập vào cơ thể, rotenone có thể gây tổn thương hệ thần kinh và đường tiêu hóa, thậm chí đe dọa tính mạng. Ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng hạt, thân, lá cây củ đậu làm thức ăn dưới bất kể hình thức nào.

Tác giả: Vân Hồng - CTVTrần Hồng

Nguồn tin: Báo VOV