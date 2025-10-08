Lũ trên sông Thương vượt mức lịch sử và tiếp tục lên, nguy cơ ngập diện rộng

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên. Lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) đang ở mức đỉnh. Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn có khả năng đạt đỉnh và trên mức lũ lịch sử 0,88m. Lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống và ở mức trên BĐ3 khoảng 1,5m; tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên và dưới lũ lịch sử năm 1971 (7,84m) khoảng 0,69m. Lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và ở trên mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52m) khoảng 0,13m.

Một số khu vực thuộc xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên) bị nước chia cắt (Ảnh Duy Đức)



Trong 6-24 giờ tiếp theo: Lũ trên sông Cầu và sông Thương có khả năng đạt đỉnh vào sáng sớm 9/10; đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu ở trên BĐ3 khoảng 0,9m, đỉnh lũ tại trạm Phủ Lạng Thương ở trên mức lũ lịch sử khoảng 0,18m.

Cảnh báo, từ chiều nay (8/10) đến 9/10, lũ trên một số sông nhỏ ở Lạng Sơn và Cao Bằng duy trì ở trên mức BĐ3. Lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam sẽ biến đổi chậm ở mức BĐ1-BĐ2. Lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại lên dần và trên mức BĐ2.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên (duy trì trong 2-3 ngày tới), Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Cảnh báo mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở khu vực từ Gia Lai - Lâm Đồng, Nam Bộ

Hiện nay (8/10), ở khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ đang có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo, chiều tối và tối 8/10, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

