Cao Bằng ngập sâu, thuyền cứu hộ gặp nạn khi cứu dân giữa dòng lũ

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc thuyền cứu hộ bị cuốn giữa dòng lũ dữ ở Cao Bằng Chiếc thuyền cứu hộ chở 5 người bị dòng nước siết cuốn trôi giữa trung tâm TP Cao Bằng chiều 7/10, va mạnh vào góc phố trước khi bị đẩy ra giữa dòng, khiến nhiều người chứng kiến thót tim.

Chiều 7/10, mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 khiến nhiều khu vực ở tỉnh Cao Bằng ngập sâu trong nước.

Khoảng 16h50 cùng ngày, đứng từ tầng hai ngôi nhà trên đường Lý Tự Trọng, phường Hợp Giang, anh Q.Đ.N. thấy chiếc thuyền cứu hộ bị dòng nước xiết cuốn trôi, va mạnh vào góc phố rồi lật úp giữa dòng lũ dữ.

"Lúc đó nước ngập khoảng hơn 1,3 m. Trên thuyền có 2 người cứu hộ và 3 người dân. Khi thuyền bị va, một bác trung niên và một thanh niên bị nước cuốn đi. 2 anh cứu hộ lập tức lao theo để cứu họ", anh N. kể với Tri Thức - Znews.

Theo anh, người phụ nữ trung niên may mắn nổi lên nhờ áo phao nên được đưa vào bờ sau đó, còn 2 người đàn ông phải bám vào cành cây giữa dòng chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận. Khoảng 10 phút sau, tất cả đều được đưa lên bờ an toàn.

Nước cao hơn 1,3 m ở phường Hợp Giang, Cao Bằng.

"Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến trận lụt dữ dội đến vậy. Trời sẩm tối, nước vẫn dâng cao tới hơn 1,6 m", anh cho biết thêm.

Theo báo cáo nhanh từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng, ảnh hưởng bão số 11 tính đến 15h ngày 7/10 đã khiến ít nhất là 2 người chết, 2 người bị thương.

Toàn tỉnh ghi nhận hơn 2.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 1.866 căn ngập sâu, 136 căn nằm trong khu vực sạt lở.

Hiện lực lượng chức năng đang tập trung cứu hộ, di dời người dân và khắc phục thiệt hại, duy trì trực ban 24/24 và cập nhật liên tục cảnh báo thời tiết để người dân chủ động ứng phó.

Đây là đợt thiên tai nghiêm trọng tiếp theo sau ảnh hưởng của bão số 10, gây thiệt hại lớn về người, tài sản và hạ tầng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tác giả: Minh Vũ

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn