Nhiều công dân người Nghệ An tốt nghiêp đại học, cao đẳng tự nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân

Trong số đó, Bùi Thị Quỳnh là nữ công dân duy nhất của tỉnh Nghệ An trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2026, đồng thời cũng là nữ tân binh duy nhất của địa phương trong mùa tuyển quân năm nay.

Điều đặc biệt hơn, Quỳnh vừa tốt nghiệp Trường Đại học Vinh vào tháng 10/2025, nhưng nữ sinh vùng biên giới rẻo cao của tỉnh Nghệ An đã dám viết tiếp ước mơ của mình khi viết đơn tự nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và may mắn trúng tuyển.

Bùi Thị Quỳnh (người đứng giữa) trong lễ tốt nghiệp Đại học.

Được biết, Quỳnh sinh ra và lớn lên ở xã Quế Phong, một xã vùng biên giới rẻo cao của tỉnh Nghệ An. Nơi đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, tình hình ANTT vẫn còn những yếu tố phức tạp, nhất là tội phạm và tệ nạn ma tuý… Dù đã tốt nghiệp một trong những ngôi trường Đại học có tiếng của Khu vực Bắc Trung Bộ nhưng em lại mong muốn trở thành chiến sĩ CAND.

Xuất thân trong gia đình thuần nông ở vùng biên giới rẻo cao, Quỳnh là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em, sau Quỳnh còn có em trai đang là sinh viên đại học. Khi được hỏi, bố mẹ em nghĩ gì khi em không đi làm mà nộp đơn tuyển chọn công dân nhập ngũ? Quỳnh cười hiền, tuy bố mẹ em là nông dân, nhưng bố em luôn ủng hộ quyết định của em.

Còn mẹ lúc đầu cũng phân vân lắm, cuộc sống gia đình không mấy dư giả, nuôi được 2 chị em học đại học không dễ dàng gì. Khi con tốt nghiệp cũng chỉ mong có công việc ổn định rồi lập gia đình như bao người khác. Nhưng vì mơ ước của con gái, bố mẹ đã luôn động viên để Quỳnh yên tâm lên đường nhập ngũ.

Chia sẻ về quyết định của mình, Quỳnh cho biết mong muốn trở thành chiến sĩ Công an đã hình thành từ ước mơ của bố. Được gia đình ủng hộ, Quỳnh mong muốn đóng góp sức trẻ vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Dù biết hành trình phía trước còn nhiều gian nan, nhất là quá trình huấn luyện tân binh, nhưng em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Quỳnh háo hức chia sẻ.

Thượng tá Đinh Anh Dũng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện Kế hoạch số của UBND tỉnh về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2026, Công an tỉnh Nghệ An hướng dẫn thực hiện công tác sơ tuyên đối với tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, qua đó đã tuyển chọn được 366 công dân nhập ngũ (365 nam, 1 nữ), trong đó có 13 công dân có trình độ đại học (chiếm 3,55%), cao đẳng 12 công dân (chiếm 3,4%); trung cấp 7 công dân (chiếm 1,7%), 12 công dân là đảng viên.

Tỷ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia vào lực lượng Công an năm 2026 cao hơn so với các năm trước. Đây là điều đáng mừng, phản ánh chất lượng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tiếp tục được nâng lên; đồng nghĩa với việc chủ trương, chính sách xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Thượng tá Đinh Anh Dũng chia sẻ thêm.

Lang Văn Khải (SN 2002) trú tại xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cũng là một trong số 25 công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng nhưng viết đơn tự nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm nay. Theo đó, vừa tốt nghiệp Học viện Chính sách và phát triển, em từ bỏ nhiều cơ hội việc làm, đăng ký nhập ngũ, trở thành chiến sĩ CAND.

Khải chia sẻ, em là người dân tộc Thái, bố mẹ em là giáo viên tại địa phương, nhưng gia đình em có truyền thống cống hiến cho Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống của gia đình, sau khi tốt nghiệp đại học, Khải đã tự nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, tự hào của thế hệ trẻ khi được góp sức mình vào xây dựng quê hương, đất nước.

Không chỉ có Bùi Thị Quỳnh hay Lang Văn Khải, hàng ngàn công dân ưu tú trên mảnh đất truyền thống cách mạng Xô Viết anh hùng đã và đang tạm gác lại những lợi ích riêng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, góp phần giữ bình yên cho nhân dân.

