Đề thi tốt nghiệp khó, điểm chuẩn đại học sẽ giảm?

Thêm lựa chọn ở trường cao đẳng ThS Nguyễn Thụy Vương Khanh - giám đốc tuyển sinh Trường CĐ Kinh tế TP.HCM - độ "hot" của các ngành đào tạo được ưa chuộng vẫn sẽ giữ vững ở cả những trường ĐH top đầu lẫn các cơ sở đào tạo CĐ uy tín. Tuy nhiên ở nhóm ngành kén thí sinh, nhiều trường ĐH có thể tuyển sinh với mức điểm sát ngưỡng sàn, đặc biệt là với các tổ hợp xét tuyển có hai môn toán và tiếng Anh. Theo bà Khanh, điều này mở ra cơ hội cho các trường CĐ. Cùng một mức điểm này, người học hoàn toàn có thể lựa chọn theo học các ngành "hot" tại các trường CĐ chất lượng. Đặc biệt trong năm 2025 sẽ có thêm nhiều trường CĐ tham gia vào hệ thống xét tuyển chung do Bộ GD-ĐT vận hành, từ đó mở rộng cơ hội và tạo thêm lựa chọn đáng cân nhắc cho thí sinh giữa hai con đường: ĐH và CĐ. Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển ĐH-CĐ 2025 Dự kiến Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào 8h sáng 16-7. Chỉ ba ngày sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển ĐH-CĐ năm 2025 do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup, sẽ diễn ra đồng thời vào ngày 19-7 tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) và ĐH Bách khoa Hà Nội. Đây là dịp quan trọng để thí sinh cập nhật thông tin mới nhất, được tư vấn trực tiếp từ chuyên gia và đại diện tuyển sinh ngay thời điểm then chốt của mùa xét tuyển. Có hàng trăm gian tư vấn từ các ĐH, CĐ, trường nghề trong và ngoài nước, cùng nhiều hoạt động hướng nghiệp, tư vấn 1-1 với chuyên gia.