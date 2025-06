Ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Nghệ An: Không có thí sinh vi phạm quy chế thi

Các thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái

Đây là kỳ thi đặc biệt, có tính lịch sử khi vừa là năm đầu tiên thi theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, vừa tổ chức cho học sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Tại Nghệ An, trong số 40.235 thí sinh đăng ký dự thi, có 39.392 thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và 843 thí sinh tự do thi theo Chương trình giáo dục phổ thông cũ. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Nghệ An tổ chức 72 điểm thi và có 2 điểm thi tại Trung tâm GDTX huyện Đô Lương và Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (thành phố Vinh) dành cho các thí sinh tự do thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Thí sinh Nguyễn Khánh Linh - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết, mặc dù chúng em được các thầy cô cho ôn tập khá kỹ và cũng đã được thi thử nhiều lần nhưng đề thi năm nay khá khó. Với đề thi môn Ngữ văn năm nay em không đạt điểm cao cho lắm, chỉ làm được khoảng 60 - 70% bài thi. Tuy nhiên cũng có nhiều thí sinh bày tỏ vui mừng sau khi kết thúc bài thi môn Ngữ văn. Các thí sinh nhận định, ngữ liệu cho phần đọc hiểu và viết cơ bản bám sát chương trình học và cấu trúc đề thi đã được ôn tập. Phần nghị luận cũng không quá khó. Các thí sinh cho rằng với đề này các bạn dễ đạt điểm 7.

Về môn Toán, các thí sinh cho biết, đề thi năm nay hơi khó, có tính phân loại cao, từ những câu đầu tiên đã phải vận dụng nhiều kiến thức mới có thể tìm lời giải; ở các câu hỏi về xác suất thống kê và hình học khó đạt điểm cao. Nếu nắm chắc kiến thức thì vẫn có thể trên điểm trung bình; khó kiếm được điểm 8 - 9 điểm, học sinh phải có học lực xuất sắc mới có thể đạt điểm được cao.

Theo thí sinh Trần Hải My – Trường THPT Lê Viết Thuật: Cấu trúc đề thi theo chương trình mới năm 2018 có nhiều thay đổi so với chương trình cũ, ngoài phần trắc nghiệm còn có phần đúng, sai đòi hỏi thí sinh phải mất thời gian suy nghĩ, tính toán nhiều hơn. Riêng ở phần 3 là những câu hỏi khó, dành cho những bạn có học lực khá trở lên mới có thể kiếm được điểm 8.

Theo nhận xét của thầy giáo Nguyễn Đình Tâm (Giáo viên môn Toán – Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, Nghi Lộc): “Cấu trúc đề thi cơ bản như đề minh hoạ. Đề thi phân hoá, để đạt được điểm cao học sinh phải có năng lực. Đề thi hay, phù hợp với mục tiêu tốt nghiệp và xét vào các trường đại học”.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, kết thúc môn thi thứ nhất – môn Ngữ văn, có 39.789 thí sinh đăng ký dự thi; có 52 thí sinh vắng thi. Môn thi thứ hai – môn Toán, có 39.772 thí sinh đăng ký dự thi; có 56 thí sinh vắng thi không lý do. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Không có các sự cố bất thường khác xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có nhiều điểm mới so với các năm trước như giảm số môn thi từ 6 môn xuống 4 môn, giảm số buổi thi từ 4 buổi xuống 3 buổi. Thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp sẽ thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn. Buổi thi thứ 3, thí sinh sẽ thi 2 môn tự chọn trong số các môn Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế - pháp luật, Công nghệ và Tin học.

