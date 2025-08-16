Công nghệ sạc đầy 100% pin xe điện chỉ trong 18 giây. (Ảnh: RML Group)

RML Group – công ty kỹ thuật có trụ sở tại Anh – đã chính thức đưa bộ pin VarEVolt vào sản xuất hàng loạt sau khi nhận chứng nhận Conformity of Production (CoP), xác nhận sản phẩm đáp ứng Quy định UN ECE 100 về an toàn linh kiện xe điện.

Trong bối cảnh ngành ô tô toàn cầu chuyển dần sang điện hóa, ngay cả các mẫu hypercar cũng đang thay thế động cơ đốt trong tiêu tốn nhiên liệu bằng mô-tơ điện mạnh mẽ. Tuy nhiên, để đạt khả năng tăng tốc “chớp nhoáng” như động cơ truyền thống, hệ truyền động điện cần một bộ pin có thể cung cấp lượng công suất khổng lồ tức thời – điều vốn khiến phạm vi di chuyển bị giảm đáng kể.

VarEVolt hiện là bộ pin có mật độ công suất cao nhất trong ngành ô tô, đạt 6 kW/kg. Nó có thể xả toàn bộ năng lượng trong thời gian cực ngắn, tạo ra sức mạnh tối đa khi cần thiết. Trên mẫu hypercar hybrid Czinger C21, bộ pin này có thể giải phóng 4,5 kWh chỉ trong 40 giây.

Điểm nổi bật nhất là tốc độ sạc siêu nhanh: với chỉ số 200C, pin có thể sạc đầy 100% trong 18 giây. So sánh, Porsche Taycan chỉ đạt mức 5C, cần khoảng 12 phút để sạc đầy.

Ban đầu, RML phát triển VarEVolt để phục vụ chính dự án của mình do không tìm được nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu khắt khe. Đội ngũ kỹ sư vốn chuyên về động cơ đốt trong đã tự nghiên cứu thiết kế, tích hợp hệ thống để đảm bảo bộ pin đạt hiệu suất tối đa trong mọi tình huống.

Với chứng nhận CoP, RML có thể cung cấp VarEVolt cho các nhà sản xuất xe điện và OEM trên toàn cầu. Thiết kế mô-đun giúp pin dễ dàng mở rộng quy mô, phù hợp với nhiều ứng dụng về tốc độ hoặc công suất. RML cũng hướng tới phát triển bộ kit nâng cấp cho các mẫu hypercar cũ, giúp cải thiện mạnh mẽ hiệu suất.

Hiện công ty sản xuất với số lượng giới hạn nhưng có thể tăng công suất nhanh chóng khi có nhu cầu, đồng thời hợp tác cùng các OEM để tạo ra thế hệ pin mới với thông số vượt trội hơn nữa.

Tác giả: Việt Vũ

Nguồn tin: baophapluat.vn