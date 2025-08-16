Thêm đội tuyển Thái Lan bại trận dưới thời Madam Pang

Tuyển nữ Thái Lan dừng bước ở bán kết AFF Cup nữ 2025. Ảnh: FAT.

Phút 72, khi trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1, hậu vệ Thái Lan để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Win Theingi Tun dễ dàng đánh lừa thủ môn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Myanmar. Bàn thắng quyết định đưa Myanmar vào chung kết, còn tuyển nữ Thái Lan thêm một lần lỗi hẹn với chức vô địch khu vực.

Đáng chú ý, đây là đội tuyển quốc gia thứ ba của Thái Lan thất bại trong năm 2025 dưới thời Chủ tịch Madam Pang. Trước đó, tuyển Thái Lan thua cay đắng trước tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2024 ngay trên sân nhà. Tháng 7 vừa qua, U23 Thái Lan dừng bước trước Indonesia tại bán kết U23 Đông Nam Á. Giờ đến lượt đội nữ không thể vượt qua Myanmar.

Liên tiếp thất bại khiến dư luận Thái Lan nổi sóng. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng bóng đá nước này đang sa sút nghiêm trọng. Từ chỗ từng thống trị Đông Nam Á, giờ đây Thái Lan liên tục thất bại, trong khi các đối thủ được coi là chiếu dưới lại vươn lên.

Madam Pang vốn được yêu mến nhờ sự chịu chi, phong cách gần gũi và nỗ lực tạo hình ảnh tích cực. Nhưng chính kỳ vọng quá lớn từ người hâm mộ khiến mỗi thất bại của bóng đá Thái Lan trở thành áp lực nặng nề. Trước đây bà từng nhận được nhiều lời khen vì đầu tư mạnh mẽ cho cả bóng đá nam lẫn nữ, nhưng thực tế hiện tại lại liên tục chứng kiến những màn trắng tay.

Trận thua Myanmar không chỉ là cú ngã đơn lẻ, mà còn phản ánh việc Thái Lan đang dần đánh mất vị thế số một trong khu vực. Với Madam Pang, áp lực phải mang lại kết quả cụ thể đang lớn hơn bao giờ hết.

Tác giả: Kiều Oanh

Nguồn tin: znews.vn