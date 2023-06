Xúc động hình ảnh Thượng uý Công an cõng thí sinh bị gãy chân vào phòng thi

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Nghệ An có 38.973 thí sinh đăng ký dự thi tại 69 hội đồng thi và 72 điểm thi. Trong đó, riêng 3 Trường THPT Hà Huy Tập, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT DTNT tỉnh, mỗi trường có 2 điểm thi. Chuẩn bị cho kỳ thi này, Nghệ An huy động hơn 5.500 người phục vụ kỳ thi, trong đó có hơn 3.800 giám thị coi thi tại 1.639 phòng thi.

Xúc động hình ảnh Thượng uý Mạc Văn Tuyến cùng đồng đội cõng thí sinh N.Y.N (SN 2008) tại xã Nghi Ân, TP Vinh vào phòng thi.

Để đảm bảo ANTT tại các điểm thi, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động tối đa lực lượng vừa tổ chức phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh vào địa điểm thi, bảo vệ khu vực thi…trong đó, để phục vụ tốt nhất cho kỳ thi này, trong 2 ngày, 5 và 6/6, các tổ chức Đoàn trong Công an Nghệ An sẽ đồng loạt ra quân thực hiện chương trình "Tiếp sức mùa thi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023" tại 72 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh.

Lực lượng CSGT hướng dẫn, phân luồng tại các tuyến đường gần các điểm thi để tránh ùn tắc giao thông.

Theo đó, tại mỗi điểm thi, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an Nghệ An thành lập các đội hỗ trợ, phát nước uống, sữa tươi, cơm hộp, khăn lạnh miễn phí; thực hiện hỗ trợ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; tham gia phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo trật tự khu vực thi; thành lập các tổ xe lưu động hỗ trợ đưa đón thí sinh chậm thi, lạc đường...

Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An trao tặng nước và khăn lạnh cho thí sinh.

Tại TP Vinh, nơi tập trung nhiều điểm thi nhất trong toàn tỉnh, lực lượng đoàn viên thanh niên khối Cơ quan CSĐT, Đoàn thanh niên CATP Vinh được huy động để tổ chức đảm bảo ANTT

Trong lúc chờ con làm bài thi, nhiều phụ huynh đã được đoàn viên thanh niên Công an hướng dẫn cài đặt định danh điện tử.

Trong ngày đầu ra quân, Đoàn TN và Hội Phụ nữ Công an huyện Tương Dương đã tổ chức tham gia nấu cơm, chuẩn bị hàng trăm suất cơm cho các em có hoàn cảnh khó khăn, các em ở các vùng sâu, vùng xa ra thi trên địa bàn huyện.

Những suất cơm ấm áp nghĩa tình do chính tay đoàn viên thanh niên Công an huyện Tương Dương tự chuẩn bị và trao tận tay góp phần động viên các sỹ tử vùng cao.

Ngoài ra Đoàn thanh niên Công an huyện cũng phối hợp cùng Chi đoàn các xã, thị trấn để chuẩn bị các điều kiện cần thiết như: nước, khăn ướt, cơm, bánh, sữa, điểm giữ đồ… hỗ trợ thí sinh, phụ huynh tại các điểm trường THPT trên địa bàn để tiếp sức cho các sĩ tử.

Tác giả: Thùy Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân