Đề nghị xử lý trạm BOT qua Đà Nẵng vì hết thời gian thu phí hơn 5 năm

Trạm BOT của Công ty 545 tại phường An Thắng - Ảnh: B.D.

Xác nhận với Tuổi Trẻ Online sáng 16-9, lãnh đạo phường An Thắng (TP Đà Nẵng) cho biết vừa gửi văn bản lên UBND TP Đà Nẵng đề nghị có ý kiến để các bộ ngành đưa ra hướng xử lý trạm BOT của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 545.

Trạm BOT hết thời gian thu phí từ 2020

Nêu những bất cập của vị trí đặt trạm BOT trên quốc lộ 1A, UBND phường An Thắng cho biết dự án đầu tư quốc lộ 1A bổ sung đoạn Tứ Câu đi Vĩnh đi Điện (tỉnh Quảng Nam cũ) được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt năm 2011 với tổng đầu tư hơn 372 tỉ đồng.

Các hồ sơ dự án thể hiện thời gian hoàn thành thu phí hoàn vốn từ lúc 0h ngày 2-8-2020.

Như vậy, theo phường An Thắng, từ sau mốc 2-8-2020 việc vẫn tồn tại trạm thu phí BOT của Công ty 545 mà hiện đang chắn ngang quốc lộ 1A qua địa bàn phường "là không đảm bảo quy định".

UBND phường An Thắng khẳng định việc tồn tại trạm nhiều năm qua đồng nghĩa với việc thu phí đường bộ lần thứ 2 các xe qua trạm BOT của Công ty 545 nhưng không đi qua phần đường thuộc dự án Km947 - Km987.

Mặt khác, xe né trạm thu phí đã gây hư hỏng mặt đường, mất an toàn giao thông trong khu vực dân cư, nguy cơ tiềm ẩn gây ra tai nạn giao thông.

Nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khiến người dân bất an. Việc xe ùn ùn né trạm đặc biệt nguy cơ gây mất an toàn cho việc đi lại của hàng trăm học sinh Trường tiểu học Lê Tự Nhất Thống nằm kế bên trạm.

"Vì vậy để đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông và an toàn cho bà con đi lại, UBND phường An Thắng kính báo cáo, đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng và các đơn vị có phương án giải quyết. Đồng thời có kiến nghị các bộ ngành, Cục Đường bộ Việt Nam sớm giải quyết để địa phương có cơ sở trả lời thỏa đáng cho nhân dân" - văn bản của phường An Thắng nêu.

Lối vào thu phí tại trạm BOT của Công ty 545 - Ảnh: B.D.

Một trạm BOT làm đau đầu chính quyền

Theo Bộ Giao thông vận tải, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Điện Bàn (cũ) được ký kết theo hợp đồng năm 2014 giữa Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) và nhà đầu tư.

Dự án cũng ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (Chi nhánh Đà Nẵng) để cung cấp vốn. Tuy nhiên doanh thu thu phí thực tế của dự án đến năm 2024 chỉ đạt khoảng 66% so với phương án tài chính dẫn đến việc bên cho vay có ý kiến sẽ chuyển khoản vay vào nhóm nợ xấu.

Trước khó khăn của chủ BOT tại phường An Thắng, tại văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào ngày 30-7, Bộ Xây dựng kiến nghị xem xét cụ thể theo thẩm quyền. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Khu vực 9, trạm BOT tại phường An Thắng thời gian đầu vận hành hiệu quả, doanh thu tốt.

Đường dân sinh được tạm rào chắn ngăn xe né trạm - Ảnh: B.D.

Từ năm 2018 do có nhiều tuyến đường nhánh kết nối với quốc lộ 1A nên xe né trạm khiến doanh thu hụt dần. Theo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9, toàn bộ nguồn thu để trả nợ cho dự án được lấy từ nguồn thu tại trạm thu phí BOT.

Số tiền thu phí hằng tháng sau khi trừ các chi phí duy trì hoạt động của trạm, duy tu bảo dưỡng tuyến đường,… chỉ đủ để trả nợ theo lịch trả nợ dựa trên thời gian hoàn vốn của dự án là 26 năm 7 tháng.

Việc sụt giảm doanh thu nghiêm trọng đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp và gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Từ thực tế này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Khu vực 9 đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Nói với phóng viên sáng 16-9, một lãnh đạo phường An Thắng cho biết địa phương buộc phải gửi văn bản lên cấp trên đề nghị xử lý trạm BOT của Công ty 545. Suốt nhiều năm qua, việc đặt trạm ở vị trí hiện tại đã được nâng lên đặt xuống rất nhiều lần. Trong khi doanh nghiệp kêu cứu vì xe đi đường vòng né trạm làm hụt doanh thu thì lãnh đạo từ tỉnh Quảng Nam (cũ) lẫn các bộ ngành, thị xã Điện Bàn cũ tổ chức rất nhiều cuộc họp bàn nhưng tới nay mọi việc vẫn giậm chân tại chỗ. "Hiện nay đa phần xe né trạm chứ không đi qua cổng thu phí, doanh nghiệp lỗ rất nặng trong khi bà con xung quanh cũng nơm nớp" - lãnh đạo phường An Thắng nói.

Tác giả: Thái Bá Dũng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ