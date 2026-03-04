Vụ đấu súng ngoài khơi Cuba: Cuba truy tố 6 người tội khủng bố, Mỹ đòi điều tra độc lập

Hình ảnh các loại vũ khí mà chính quyền Cuba đã thu hồi từ một chiếc xuồng cao tốc trong vụ đấu súng trên vùng biển Cuba, được trưng bày với truyền thông ở Havana hôm 27-2 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 3-3, các công tố viên Cuba thông báo đã truy tố sáu người Cuba lưu vong với tội danh "khủng bố" và ra lệnh tạm giam chờ xét xử, liên quan đến vụ đấu súng trên biển vào tuần trước, khiến bốn người thiệt mạng và sáu người bị thương.

Theo Bộ Nội vụ Cuba, vụ việc xảy ra vào hôm 25-2, một xuồng cao tốc từ Mỹ đã xâm nhập vùng biển Cuba. Giới chức Havana cáo buộc nhóm này nổ súng vào tàu tuần tra biên phòng với ý định gây bất ổn và tấn công các đơn vị quân sự trên đảo quốc do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Lực lượng Cuba đã bắn trả, khiến bốn công dân Cuba trên tàu thiệt mạng và bắt giữ sáu người sống sót.

Hiện chưa có thông tin cập nhật về tình trạng sức khỏe cũng như nơi giam giữ những người bị thương.

Truyền thông nhà nước Cuba cho biết nhóm này bị cáo buộc mang theo kho vũ khí "khủng": gần 13.000 viên đạn, 13 súng trường và 11 súng ngắn.

Cuba cũng cho biết có ít nhất hai trong số những người bị bắt từng nằm trong danh sách các cá nhân bị cáo buộc khủng bố.

Trên truyền hình nhà nước, công tố viên Edward Robert Campbell cho rằng các bị cáo có thể đối mặt nhiều tội danh liên quan đến hành vi khủng bố.

Nếu bị kết án, họ có thể đối mặt mức án từ 10-15 năm tù với các tội nhẹ hơn, và từ 20-30 năm tù - thậm chí án tử hình - đối với các cáo buộc nghiêm trọng.

Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Cuba vẫn đang leo thang căng thẳng. Gần đây, Washington đã ngừng toàn bộ các chuyến hàng dầu mỏ tới Cuba và yêu cầu Havana thực hiện thay đổi về chính trị, kinh tế.

Ngoài ra, trước động thái truy tố 6 người Cuba lưu vong này, một số chính trị gia Mỹ bày tỏ hoài nghi về phiên bản sự việc do Cuba đưa ra và kêu gọi điều tra độc lập.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định đây không phải là chiến dịch của Mỹ và không có nhân sự chính phủ Mỹ nào tham gia.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn