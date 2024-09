Đâu là thương hiệu thẩm mỹ uy tín, an toàn tại TP. Vinh, Nghệ An?

Nằm trong số ít đơn vị thẩm mỹ được Sở Y tế cấp phép hoạt động tại Nghệ An, Viện thẩm mỹ Kangnam Nghệ An tuân thủ các tiêu chuẩn y tế nghiêm ngặt, mang đến sự yên tâm cho các khách hàng. Đơn vị này cũng ghi điểm với cơ sở vật chất khang trang và tiện nghi. Phòng phẫu thuật đạt chuẩn Sở Y tế, đảm bảo vô trùng tuyệt đối.

Kangnam Nghệ An có cơ sở khang trang và tiện nghi, nhân viên thân thiện



Là chi nhánh trực thuộc Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam - đơn vị tổ chức chương trình Hành trình lột xác, Viện thẩm mỹ Kangnam Nghệ An được kế thừa những thế mạnh nổi bật của thương hiệu, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia, bác sĩ vững chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm. Không chỉ có bác sĩ thường trực tại Kangnam Nghệ An, hàng tuần viện thẩm mỹ Kangnam Nghệ An còn có các bác sĩ Trưởng, phó khoa phẫu thuật thẩm mỹ từ bệnh viện Kangnam Hà Nội về công tác và trực tiếp thăm khám, tư vấn và phẫu thuật cho các khách hàng.

Việc chọn đúng bác sĩ không chỉ quyết định đến vẻ đẹp bên ngoài mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an toàn của mỗi khách hàng. Mới đây, chị H.A (30 tuổi, TP. Vinh) gặp biến chứng nặng nề sau khi nâng mũi tại một cơ sở không rõ tên tuổi. Chị H.A chịu đau đớn và tốn kém rất nhiều chi phí để khắc phục hậu quả. Điều này là lời cảnh báo “đanh thép” về tầm quan trọng của việc lựa chọn bác sĩ thẩm mỹ uy tín.

Kangnam Nghệ An còn được biết đến là đơn vị đã trực tiếp “cứu nguy” thành công cho không ít trường hợp thẩm mỹ hỏng tại những địa chỉ kém chất lượng, mang đến giải pháp tối ưu cho các khách hàng không may gặp biến chứng sau thẩm mỹ.

Thẩm mỹ Kangnam giải cứu mũi hỏng cho khách hàng, phục hồi lại chức năng và hình dáng mũi



Đặc biệt, Viện thẩm mỹ Kangnam Nghệ An là đơn vị tiên phong tại Nghệ An trong việc đầu tư các trang thiết bị hiện đại, điển hình là công nghệ Plasma lạnh ứng dụng trong quá trình cắt mí giúp giảm sưng, kháng khuẩn, thúc đẩy quá trình hồi phục nhanh chóng hơn hay công nghệ AI-Face Design trong phẫu thuật nâng mũi, giúp khách hàng có cơ hội xem trước kết quả phẫu thuật, hỗ trợ bác sĩ tính toán chính xác để thiết kế dáng mũi hài hòa với gương mặt.

Kangnam Nghệ An ứng dụng AI-Face Design xem trước kết quả nâng mũi



Không chỉ là đơn vị đi đầu về các dịch vụ nâng ngực, nâng mũi và cắt mí, Viện thẩm mỹ Kangnam còn là đơn vị thẩm mỹ hàm mặt uy tín tại Nghệ An. Khách hàng có nhu cầu thẩm mỹ hàm mặt sẽ được tư vấn trực tiếp tại chi nhánh Kangnam Nghệ An và hỗ trợ di chuyển đến Bệnh viện Kangnam Hà Nội để thực hiện dịch vụ. Ngoài ra, Kangnam Nghệ An còn mang đến các dịch vụ điều trị, chăm sóc và trẻ hóa da chuyên sâu, giúp khách hàng duy trì vẻ đẹp tươi trẻ theo thời gian.

Khách hàng Chế Việt Linh sở hữu gương mặt cân đối và hài hòa sau khi chỉnh hàm hô tại Kangnam Nghệ An



Kangnam Nghệ An cũng là địa chỉ “ruột” cho các người đẹp tại Vinh chăm sóc sắc đẹp. Miss Vinh 2023 Phạm Thị Thùy Trang, Á khôi 1 Miss Vinh 2023 Võ Nguyễn Trà My tin tưởng lựa chọn đơn vị này thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ chất lượng, nâng tầm nhan sắc và sở hữu ngoại hình ấn tượng.

Miss Vinh 2023 Phạm Thị Thùy Trang thường xuyên ghé Kangnam Nghệ An chăm sóc nhan sắc



Tích cực tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa

Bên cạnh việc mang đến những dịch vụ thẩm mỹ an toàn, chất lượng, Viện thẩm mỹ Kangnam Nghệ An cũng đồng hành trong nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa như: chương trình thiện nguyện "Xuân yêu thương", mang đến những món quà ý nghĩa để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An đón Tết Nguyên Đán hay đồng hành cùng chương trình "Chung kết The Great Mind 2024" - một sân chơi trí tuệ dành cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh, nhằm thúc đẩy tài năng trẻ xứ Nghệ có cơ hội học tập và phát triển.

Kangnam Nghệ An đồng hành cùng “Xuân Yêu Thương" 2024, trao quà đến các em nhỏ



Với sứ mệnh nâng tầm nhan sắc và kết nối cộng đồng, Viện thẩm mỹ Kangnam Nghệ An không ngừng nỗ lực mang đến những dịch vụ thẩm mỹ chất lượng cao, an toàn và hiệu quả, đáp ứng mọi nhu cầu làm đẹp của khách hàng.

