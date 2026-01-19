Dấu hiệu gan gặp vấn đề dễ nhận thấy vào ban đêm

Một số thay đổi của cơ thể vào ban đêm có thể là dấu hiệu bệnh gan. Ảnh: Shutterstock.

Những rối loạn xảy ra vào ban đêm đôi khi là tín hiệu sớm cho thấy gan đang gặp vấn đề. Ở người tổn thương gan hoặc suy gan cấp, một số triệu chứng có xu hướng bộc lộ rõ hơn khi đêm xuống. Vì dễ bị nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường hay rối loạn giấc ngủ do tuổi tác, nhiều dấu hiệu bị bỏ qua cho đến khi bệnh tiến triển nặng hơn.

Đi tiểu nhiều lần

Theo Healthline, một biểu hiện của bệnh gan thường bị xem nhẹ là đi tiểu nhiều lần vào ban đêm. Tình trạng này không chỉ liên quan đến thận hay bàng quang. Gan là cơ quan trung tâm trong việc xử lý chất thải và cân bằng dịch trong cơ thể; khi chức năng gan suy giảm, quá trình này bị rối loạn, kéo theo sự thay đổi trong sản xuất nước tiểu.

Kết quả là người bệnh phải thức dậy đi vệ sinh nhiều lần vào ban đêm. Nếu hiện tượng này đi kèm dấu hiệu mệt mỏi kéo dài, nước tiểu sẫm màu hoặc chán ăn, đó có thể là dấu hiệu gan đang chịu áp lực.

Rối loạn giấc ngủ

Một trong những biểu hiện khác của bệnh gan là người bệnh có xu hướng bị rối loạn giấc ngủ, theo Times of India.

Khi độc tố tích tụ trong máu và tác động lên não, người bệnh có thể rơi vào tình trạng bệnh não gan, với các biểu hiện từ giảm tập trung, lú lẫn nhẹ đến rối loạn nhận thức rõ rệt. Ở nhiều trường hợp, rối loạn giấc ngủ chính là tín hiệu sớm của quá trình này, xuất hiện trước cả những thay đổi rõ ràng khác của cơ thể.

Song song đó, sự mất cân bằng hormone khiến người bệnh trở nên khó ngủ hơn. Melatonin, hormone điều khiển nhịp ngủ - thức, không còn được gan xử lý đúng nhịp, làm đồng hồ sinh học bị xáo trộn. Cùng với những biến động về đường huyết, nhiệt độ cơ thể và nội tiết, giấc ngủ ban đêm trở nên chập chờn, kéo theo mệt mỏi, cáu gắt và giảm khả năng sinh hoạt của người bệnh vào ban ngày.

Ngứa da

Ngứa da vào ban đêm là triệu chứng thường thấy của bệnh gan. Tình trạng này, trong y khoa gọi là ngứa do ứ mật, xuất phát từ việc muối mật tích tụ trong máu và lắng đọng ở da. Cảm giác ngứa thường tăng lên khi đêm xuống, khiến người bệnh trằn trọc, khó ngủ, thậm chí mất ngủ kéo dài. Việc gãi nhiều còn làm tổn thương da, tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Khó chịu ở vùng bụng

Theo WebMD, không ít người bệnh gan cảm thấy khó chịu ở vùng bụng vào ban đêm, với cảm giác đau âm ỉ hoặc nặng tức vùng hạ sườn phải. Khi cơ thể nằm nghỉ, lưu lượng máu dồn về ổ bụng tăng lên, khiến lá gan vốn đang bị viêm, xơ hoặc ứ mật dễ bị căng và chịu áp lực lớn hơn.

Sự thay đổi này làm cơn đau trở nên rõ rệt, đặc biệt ở những người gan to hoặc có tình trạng ứ trệ dòng mật. Cùng lúc đó, tư thế nằm cũng khiến trào ngược dịch tiêu hóa dễ xảy ra hơn, góp phần gây buồn nôn hoặc nôn về đêm.

Tác giả: Kỳ Duyên

Nguồn tin: znews.vn