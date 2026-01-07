Sở Y tế Nghệ An xác minh dấu hiệu thu phí bất thường của một dịch vụ y tế tại nhà

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 3/1, gia đình chị V. (trú xã An Châu, Nghệ An) liên hệ một dịch vụ y tế tại nhà để hỗ trợ chăm sóc bà nội là bà P.T.D. (SN 1947), trong tình trạng sức khỏe yếu. Trong khoảng thời gian từ 19h đến khoảng 22h cùng ngày, phía dịch vụ yêu cầu thanh toán tổng số tiền 11,2 triệu đồng, gồm cả tiền mặt và chuyển khoản. Các khoản chi được thông báo bao gồm tiền thuê máy thở, thuốc trợ tim, vật tư y tế và một khoản được giải thích là “tiêm thuốc hơi lạnh” giá 4 triệu đồng.

Các khoản được phía dịch vụ yêu cầu thanh toán.

Sau khi người bệnh không qua khỏi và gia đình hoàn tất việc mai táng; nhận thấy nhiều dấu hiệu trục lợi trong hoạt động khám, chữa bệnh tại nhà; người dân đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng đề nghị xem xét, làm rõ.

Cũng theo Sở Y tế Nghệ An, qua rà soát dữ liệu quản lý về hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập, Sở Y tế đã cấp giấy phép hoạt động số 0968/NA-GPHĐ ngày 10/7/2018 cho Cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng tại nhà (người phụ trách chuyên môn Nguyễn Thế Bắc) tại địa điểm xã Diễn Lộc, huyên Diễn Châu (cũ), tỉnh Nghệ An.

“Quan điểm của ngành y tế là kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập; đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế”, Sở Y tế Nghệ An cho biết.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV