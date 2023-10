Dấu ấn thu hút vốn FDI ở Nghệ An - Bài 1: Những con số biết nói

KCN VSIP Nghệ An I tại huyện Hưng Nguyên đã cơ bản được lấp đầy (đạt 96%). Ảnh: Văn Dũng

Gần 1,3 tỷ USD trong 9 tháng

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã trao giấy Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive Quang học Vina cho Tập đoàn Sunny và chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa Tập WHA với Tập đoàn Sunny và các nhà cung cấp.

Trước đó, ngày 12/9, Ban Quản lý KKT Đông Nam (Nghệ An) đã nhận được Hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive Quang học Vina tại KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An (thuộc KKT Đông Nam Nghệ An) của nhà đầu tư Summit Optical Investment Limited.

Mục tiêu dự án là Sản xuất linh kiện điện tử (bao gồm: Sản xuất, gia công Thấu kính thủy tinh, thấu kính nhựa, mô-đun camera, camera điện thoại di động, camera ô tô, lidar, màn hình head-up display (HUD), đèn pha thông minh, thiết bị kiểm tra quang điện quang và các thiết bị điện tử khác…). Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 42,8 ha, tại Lô B-2-1 và B-2-2, KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An, xã Nghi Đồng, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 3.591,3 tỷ đồng (tương đương 150 triệu USD).

Trên đây chỉ là một trong những dự án mới được tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Nghệ An đã thu hút được gần 1,3 tỷ USD vốn FDI và hiện đang đứng thứ 8/63 tỉnh, thành thu hút vốn FDI tốt nhất cả nước.

Tính riêng trong tháng 8, Nghệ An đã cấp mới cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 4.263 tỷ đồng. Lũy kế trong năm 2023 (tính đến cuối tháng 8), Nghệ An đã cấp mới cho 79 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 26.103 tỷ đồng; điều chỉnh 112 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 29 lượt dự án (tăng hơn 2.731 tỷ đồng). Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm hơn 28.834 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số dự án cấp mới tăng 2,6%, tổng vốn đăng ký cấp mới tăng 1,4 lần.

Để tăng cường thu hút nhà đầu tư ngoại, thời gian gần đây, Nghệ An đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, nhằm "xây tổ đón đại bàng".

Một góc KCN WHA tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

Sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, Nghệ An sẽ thực hiện điều chỉnh ranh giới KKT Đông Nam lên 80.000ha (bao gồm 70.000ha đất liền và 10.000ha mặt nước biển), trong đó, diện tích KCN khoảng 15.000ha, đổi tên thành KKT Nghệ An.

Ông Lê Tiến Trị, Trưởng Ban quản lý KKT Đông Nam (Nghệ An) cho biết, công tác thi công các tuyến đường trong KKT đang đựơc đẩy nhanh tiến độ. Ban Quản lý cũng đang trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án, gồm: Đường vào phân khu CN30 - KCN Nam Cấm; Hệ thống thoát nước KCN VSIP - Thọ Lộc; Di dời đường điện KCN VSIP - Thọ Lộc.

Bên cạnh đó, tập trung hỗ trợ các nhà đầu hạ tầng hoàn thành các dự án đang triển khai; phát triển thêm các dự án hạ tầng KCN, đô thị, dịch vụ và có liên quan; tập trung thu hút đầu tư và hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thứ cấp quan trọng, quy mô lớn, dự án hạ tầng cảng biển và dịch vụ logictis, các dự án đầu tư khu du lịch, nghỉ dưỡng và đô thị ven biển, các dự án khu nhà ở công nhân và dịch vụ liên quan; chủ động liên kết, hợp tác, kết nối cung cầu lao động nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các dự án sản xuất trọng điểm thuộc KKT, các KCN.

Tại hội nghị "Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài", Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, tỉnh Nghệ An đã nhìn nhận, phân tích, đánh giá được những thuận lợi, khó khăn và chuẩn bị những điều kiện để tiếp tục đón nhận những làn sóng đầu tư mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng/BNA

Nghệ An sẵn sàng đổi mới, cải cách, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng "Một cửa tại chỗ", "Một đầu mối", nhất là thủ tục đầu tư vào KKT, các KCN được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi. Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trong thời gian tới Nghệ An sẽ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ (5 sẵn sàng - PV): Thứ nhất là sẵn sàng về mặt bằng đầu tư, Nghệ An đã và đang thúc đẩy, hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN. Hoàn thành đầu tư hạ tầng các KCN hiện hữu; sẵn sàng về quy hoạch và các điều kiện để phát triển thêm các KCN mới. Đến năm 2025, Nghệ An bảo đảm có đủ quỹ đất KCN, mặt bằng sạch và hạ tầng đồng bộ, hiện đại với tổng diện tích khoảng 2.000 ha trong KKT Đông Nam và các KCN để đón nhận nhà đầu tư.

Thứ hai là sẵn sàng về hạ tầng thiết yếu. Nghệ An đang tập trung huy động nguồn lực đầu tư để hoàn thiện kết cấu hạ tầng trọng yếu như Dự án xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò, Dự án đầu tư nâng cấp và mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh. Phối hợp với Bộ GTVT để sớm hoàn thành Dự án đường cao tốc Bắc - Nam. Ngoài ra, Nghệ An cũng hoàn thiện hệ thống hạ tầng và dịch vụ xã hội như khu nhà ở công nhân, nhà ở cho chuyên gia nước ngoài; cơ sở giáo dục, dạy nghề và cơ sở y tế chất lượng cao; cơ sở thương mại, dịch vụ, khách sạn và du lịch nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế.

Thứ ba là sẵn sàng về nguồn nhân lực. Với hơn 1,6 triệu người trong độ tuổi lao động, Nghệ An luôn sẵn sàng cung cấp hằng năm khoảng 45.000 lao động, trong đó có 30.000 lao động đã qua đào tạo. Với hệ thống đào tạo nghề đa ngành, đa lĩnh vực do có 17 trường đại học, cao đẳng (6 trường đại học, 11 trường cao đẳng) và 70 cơ sở đào tạo nghề.

Thứ tư là sẵn sàng đổi mới, cải cách, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng "Một cửa tại chỗ", "Một đầu mối", nhất là thủ tục đầu tư vào KKT, các KCN được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi. Xây dựng tinh thần chính quyền phục vụ, lấy thước đo niềm tin, sự hài lòng của doanh nghiệp, nhà đầu tư là mục tiêu cốt lõi để thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Thứ năm là sẵn sàng hỗ trợ. Các dự án đầu tư, FDI đầu tư vào Nghệ An đều được quan tâm hỗ trợ từ khi nghiên cứu khảo sát, cấp phép triển khai, đi vào hoạt động và trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh Nghệ An sẽ kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho nhà đầu tư.

Tác giả: VĂN DŨNG

Nguồn tin: nhadautu.vn