Hai lợi thế quỹ đất và nhân lực, Nghệ An đua hút vốn FDI

Điểm sáng thu hút đầu tư

Những năm gần đây, tỉnh Nghệ An đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, lọt top những địa phương dẫn đầu về thu hút đầu tư cả nước. Theo số liệu thống kê, Nghệ An đang là tỉnh thuộc top 10 về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Đáng chú ý, số lượng các nhà đầu tư FDI vào Nghệ An đang có xu hướng tăng nhanh trong thời gian gần đây và có quy mô ngày mở rộng. Trong 6 tháng đầu năm 2023 tỉnh Nghệ An đã thu hút được 8 dự án FDI với số vốn đăng ký 613,8 triệu USD, tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh 725,4 triệu USD, xếp vị trí thứ 8/63 tỉnh, thành.

Một số dự án FDI có tổng mức đầu tư lớn có thể kể đến như: Goertek Vina (500 triệu USD), Everwin (200 triệu USD), JuTeng (200 triệu USD), Luxshare ICT (140 triệu USD), Mery&Luxshare (40 triệu USD). Trong đó, dự án Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện của Tập đoàn Goertek tại KCN WHA Industrial Zone 1 là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 100 triệu USD, được thực hiện trên diện tích 40,47ha, công suất thiết kế của dự án là hơn 381,5 triệu sản phẩm/năm. Sau hơn 1 năm triển khai, Tập đoàn Goertek đã tăng vốn đầu tư dự án lên 500 triệu USD, trở thành dự án FDI lớn nhất ở Nghệ An hiện nay.

Một dự án tiêu biểu khác là Nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng tại Khu công nghiệp (KCN) Hoàng Mai, thị xã Hoàng Mai. Dự án do Excel Smart Global Limited làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện trên diện tích 120ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 4.627 tỷ đồng (tương đương 200 triệu USD), trong đó, vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án là 925,4 tỷ đồng (tương đương 40 triệu USD), chiếm tỷ lệ 20% tổng vốn đầu tư; vốn huy động 3.701,6 tỷ đồng (tương đương 160 triệu USD).

Với dự án Cấu kiện điện tử của Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam, dự án thực hiện trên diện tích khoảng 43ha tại KCN VSIP Nghệ An. Công suất thiết kế của dự án là 270 triệu sản phẩm/năm (100% sản phẩm xuất khẩu). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng (tương đương 200 triệu USD). Các sản phẩm chính của Everwin Precision Việt Nam gồm: Vỏ, linh kiện và bộ phận bằng kim loại, lắp ráp dây cáp, các bộ phận từ nhựa ứng dụng cho thiết bị thông minh và ô tô năng lượng mới...

Ngoài ra, thời gian gần đây đã có nhiều tập đoàn, nhà đầu tư lớn đã đến tìm hiểu để đầu tư tại tỉnh Nghệ An như Tập đoàn Huali, Tập đoàn Zuru, Tập đoàn AEON Mall...

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 5 KCN đang hoạt động đầu tư khá hiệu quả (KCN VSIP I, II; KCN WHA và KCN Hoàng Mai I, II). Năm 2023, Nghệ An phấn đấu thu hút từ 100 - 120 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 32.000 - 35.000 tỷ đồng; trong đó, vốn FDI khoảng 500 - 600 triệu USD.

Hạ tầng ngày càng hoàn thiện, luôn sẵn quỹ đất và nhân lực

Để đón đầu dòng vốn FDI đang dịch chuyển về khu vực châu Á, thời gian qua tỉnh Nghệ An ưu tiên nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến có trọng tâm trọng điểm. Trong đó, các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch được chú trọng ưu tiên thu hút về địa phương.

Ông Lê Tiến Trị, Trưởng Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An, cho biết Nghệ An có nhiều tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, nguồn lao động dồi dào, kết cấu hạ tầng ngày càng được tập trung đầu tư, hoàn thiện đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông trọng điểm như: đường cao tốc Ninh Bình - Bãi Vọt; nâng cấp, mở rộng Sân bay Vinh; đầu tư, xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò.

Đặc biệt, HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 về một số chính sách hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh Nghệ An ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2021 – 2025. Cùng với đó, ngày 13/11/2021 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 36/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An… đã mở ra những cơ hội lớn trong thu hút đầu tư của tỉnh này.

Lãnh đạo Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An cũng thông tin, để chủ động nắm bắt cơ hội, Ban đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón nhận các làn sóng đầu tư như: Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch để định hướng rõ ngành, lĩnh vực, địa bàn ưu tiên thu hút đầu tư; tập trung ưu tiên thu hút vốn FDI, trong đó xác định ưu tiên xúc tiến, thu hút đầu tư từ các đối tác truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và thị trường tiếng Trung (Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc).

Bên cạnh đó, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư. Hoàn thành việc xây dựng hệ thống điện và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ ngoài hàng rào các KCN; đặc biệt, quan tâm đầu tư cảng nước sâu, nhà ở xã hội phục vụ người lao động trong KKT Đông Nam và các KCN.

Cùng với đó, tập trung thu hút, hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN như VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt... tạo quỹ đất sạch và hạ tầng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án thứ cấp vào đầu tư kinh doanh. Đồng thời, phối hợp với các trường đào tạo nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn lao động có kỹ năng nghề gắn với dự báo nguồn nhân lực trong KCN, KKT, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp…

Song song đó, các dự án về hạ tầng xã hội cho công nhân KCN hay cho chuyên gia, nhà quản lý nước ngoài, khu du lịch nghỉ dưỡng… đã được định hình, và đang tập trung thúc đẩy triển khai hoàn thành.

Nghệ An cũng tập trung đánh giá nguồn nhân lực, có cơ chế kết nối cung cầu nhân lực hỗ trợ các nhà đầu tư. “Điểm mạnh của Nghệ An là luôn sẵn sàng về quỹ đất, nguồn nhân lực dồi dào, khả năng đáp ứng kịp thời và có cơ chế kết nối, đảm bảo cung ứng nguồn nhân lực cho các nhà đầu tư để họ yên tâm sản xuất”, ông Trị nói.

Nói về việc thực hiện mục tiêu thu hút dòng vốn FDI năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, tỉnh cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh cho các nhà đầu tư; luôn quyết tâm cao và hành động thực chất để Nghệ An trở thành địa bàn đầu tư: “Thuận lợi, an toàn và tin cậy cho các nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài”.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn