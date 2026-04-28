Đặt mua hơn 100 chỉ vàng giả qua zalo, mang tới tiệm vàng cầm cố hơn 1,7 tỉ đồng

Ngày 27-4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Cường (SN 1994, ngụ thôn Mai Hoa, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại một tiệm vàng ở xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình.

Đinh Văn Cường và số vàng giả đối tượng mang tới tiệm vàng bán, cầm cố, chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, từ ngày 2-2 đến ngày 4-4, Đinh Văn Cường sử dụng tên giả là Đỗ Văn Nam (ở Tam Điệp, Ninh Bình), 6 lần đến 1 tiệm vàng ở xã Yên Từ để bán, cầm cố tổng cộng 12 chiếc kiềng đeo cổ, 22 chiếc lắc tay vàng (tổng trọng lượng là 112 chỉ vàng) với tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng.

Thấy Đinh Văn Cường liên tiếp đến cầm cố trang sức vàng với số lượng lớn, chủ tiệm vàng nghi ngờ có hành vi bất minh và đã trình báo cơ quan công an.

Ngày 4-4, Đinh Văn Cường tiếp tục đến tiệm vàng đề nghị được cầm cố 2 kiềng vàng đeo cổ mỗi kiềng 5 chỉ). Khi đang nhận số tiền 150 triệu đồng, Cường đã bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp Công an xã Yên Từ bắt quả tang.

Qua đấu tranh, Cường khai nhận, toàn bộ số trang sức kiềng đeo cổ, lắc tay vàng mà đối tượng mang đến tiệm vàng cầm cố đều là vàng giả; được đặt mua từ một tài khoản mạng xã hội zalo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định trưng cầu giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an và kết quả giám định cho thấy kiềng đeo cổ, lắc tay toàn là vàng giả.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động