Chiêu trò của “nữ quái” lừa vợ chồng già thế chấp vàng giả chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng

Ngày 20/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Nữ, SN 1976, quê Hà Tĩnh, trú tại Tx.Việt Yên, tỉnh Bắc Giang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước bục khai báo, bị cáo thừa nhận hành vi lừa đảo như cáo trạng truy tố.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 8/2019, Nữ đến nhà bà H.T.C., SN 1953, trú phường Hưng Bình, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An thuê phòng trọ để ở. Thời gian thuê trọ ở đây, người phụ nữ này thường xuyên đi lại, quan tâm bà C.

Đến ngày 19/8/2020, Nữ nhờ bà C. cất hộ một số lượng vàng với lý do phòng trọ không an toàn, sợ bị mất. Bà C. đã từ chối vì sợ "gửi vàng giả mà nói vàng thật".

Bị cáo Lê Thị Nữ.

Ngày 21/8/2020, khi bà C. đi chợ, chỉ còn người chồng bị lãng tai ở nhà nên Nữ cầm vàng được gói trong giấy đưa sang nhờ cất hộ. Bà C. đi chợ về thì người chồng thuật lại mọi chuyện cho vợ nghe. Bà C. tiếp tục thắc mắc chuyện vàng giả và thật với Nữ. Người phụ nữ này khẳng định số vàng này là thật. Sau đó, vợ chồng bà C. cất hộ số vàng trên cho Nữ.

Khoảng hơn 1 tháng sau, Lê Thị Nữ đặt vấn đề với vợ chồng bà C. vay 300 triệu đồng để đi buôn đất. Nữ hứa trả lãi suất 13 %/tháng và dùng số vàng gửi trước đó để thế chấp. Tin tưởng nên bà C. đã ra ngân hàng rút 300 triệu đồng cho Nữ vay.

Sau đó, Lê Thị Nữ tiếp tục vay tiền của vợ chồng bà C. nhiều lần. Mỗi lần vay, Nữ đi mua vàng giả, đóng gói niêm phong rồi đưa sang nhà bà C. thế chấp.

Để tránh bị nghi ngờ Nữ nói dối bà C. là vàng của người khác nhờ cầm cố vay tiền. Sau 19 lần cho Nữ vay tiền nhưng không thấy trả, vợ chồng bà C. yêu cầu đưa số vàng đã thế chấp ra hiệu vàng để xác định vàng thật hay giả. Lúc này, Nữ thừa nhận số vàng trên là giả, mua tại các chợ trên địa bàn Tp.Vinh.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên, từ ngày 7/10/2020 đến 19/3/2023 Lê Thị Nữ đã chiếm đoạt của vợ chồng bà C. gần 2,1 tỷ đồng.

Nữ bị cáo khai nhận đã tiếp cận vợ chồng chủ trọ bằng cách nhờ giữ hộ vàng giả. Sau khi lấy được lòng tin của gia chủ, bị cáo đã thực hiện hành vi thế chấp vàng giả để lừa vay tiền. Toàn bộ số tiền lừa đảo được, bị cáo tiêu xài và đánh bạc hết. Hiện bị cáo không có khả năng trả nợ cho bị hại.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Thị Nữ 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ tiền cho bị hại.

Nguồn tin: nguoiduatin.vn