Đập cửa kính cứu tài xế mắc kẹt trong ôtô bốc khói

Khoảng 10h, nam tài xế lái ôtô 5 chỗ biển Nghệ An chạy trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Thành Vinh, Nghệ An. Khi tránh ôtô màu trắng đang di chuyển phía trước, tài xế bẻ lái, khiến xe lao vào ki-ốt tạp hóa bên phải đường.

"Tôi nghe tiếng rú ga mạnh. Khi ôtô lao vào ki-ốt, tài xế vẫn rú ga trong vài giây mới thôi", chủ tiệm tạp hóa nói và cho hay lúc đó có một người lớn và hai trẻ em đang ngồi trong ki-ốt, cách cửa hơn 3 m. Rất may họ không bị ôtô tông trúng, song nhiều đồ đạc đổ đè lên người khiến bị thương nhẹ.

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường vụ tai nạn trưa 2/5 tại phường Thành Vinh. Video: Hùng Lê

Sau tai nạn, tài xế mắc kẹt trong cabin ôtô 5 chỗ, khói trắng bốc lên từ khoang động cơ. Chủ tiệm tạp hóa hô hoán, nhờ hàng xóm dùng bình chữa cháy mini xịt vào xe đề phòng hỏa hoạn.

Nhiều người đi đường dùng đá và vật cứng đập cửa kính bên trái ôtô để mở chốt, sau hơn một phút cứu được tài xế ra ngoài. Người này chỉ choáng váng, bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, ôtô 5 chỗ hư hỏng nặng phần đầu, đèn trước vỡ, cản trước bung. Một số vật dụng trong ki-ốt như tủ lạnh, bàn ghế, bánh kẹo và mũ bảo hiểm... bị tông đổ, đè lên gây hư hỏng.

Ôtô 5 chỗ hư hỏng phần đầu sau tai nạn trưa 2/5. Ảnh: Hùng Lê

Công an phường Thành Vinh đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net