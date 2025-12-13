Xe tải va chạm khiến tài xế mắc kẹt ở cabin, đóng 1 đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Sáng 13-12, một vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe tải lưu thông cùng chiều đã xảy ra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đoạn qua địa bàn xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm trên, xe tải giao hàng lưu thông theo hướng Bắc – Nam, khi đến km153 thì va vào phía sau xe tải mang biển số Đà Nẵng. Sau cú tông, xe tải giao hàng tiếp tục lao về phía trước, khiến phần đầu cabin biến dạng nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: DT

Tài xế xe tải giao hàng bị thương và mắc kẹt trong cabin. Xe cẩu cứu hộ cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phá cabin xe tải, đưa tài xế ra ngoài đi cấp cứu.

Lực lượng CSGT Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục CSGT) cùng đơn vị quản lý tuyến cao tốc đã có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng đã tạm đóng đoạn cao tốc từ nút giao Vĩnh Hảo đến nút giao Chợ Lầu. Các phương tiện được hướng dẫn rẽ ra Quốc lộ 1 để tiếp tục lưu thông.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động