Nhã Phương gây sốt với màn về dáng thần tốc sau sinh

Sau khi sinh con thứ ba, Nhã Phương tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn chỉ sau vài tuần.
Những hình ảnh mới được nữ diễn viên chia sẻ cho thấy vòng eo săn chắc, gọn gàng cùng cơ bụng số 11 hiện rõ, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ.
Dù đã trải qua 3 lần sinh nở, nhưng bà xã Trường Giang vẫn giữ được phong độ nhan sắc và vóc dáng khiến hội chị em “xin vía” rần rần.
Điều đáng chú ý là theo chia sẻ, Nhã Phương hiện vẫn dành phần lớn thời gian để chăm sóc con nhỏ, cho bé bú sữa mẹ và chưa chính thức quay lại tập luyện thể thao.
Việc Nhã Phương nhanh chóng lấy lại vóc dáng khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi thông thường, sau sinh phụ nữ cần khá nhiều thời gian để cơ thể ổn định và lấy lại vóc dáng như trước.
Trước đó, cô vốn nổi tiếng là mỹ nhân có lối sống lành mạnh, chú trọng chế độ ăn uống khoa học và sinh hoạt điều độ.
Trong suốt thai kỳ, nữ diễn viên duy trì tinh thần tích cực, hạn chế tăng cân quá nhiều và luôn giữ thói quen nghỉ ngơi hợp lý.
Sự xuất hiện rạng rỡ, tràn đầy năng lượng của Nhã Phương sau sinh con thứ 3 nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp và người hâm mộ.
Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh yếu tố cơ địa, điều quan trọng nhất giúp nữ diễn viên giữ được nhan sắc bền bỉ chính là tinh thần thoải mái, hôn nhân hạnh phúc và sự đồng hành, sẻ chia từ ông xã Trường Giang.
Ở tuổi ngoài 30 và đã là mẹ của ba nhóc tỳ, Nhã Phương vẫn chứng minh sức hút riêng với hình ảnh người phụ nữ hiện đại, dịu dàng, chu toàn cho gia đình nhưng vẫn biết yêu thương, chăm sóc bản thân.
Tác giả: Hậu Thái
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn