Danh sách 21 nữ ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ảnh: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã công bố danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Trong số 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, có 21 ủy viên là nữ và đều là ủy viên chính thức.

Cụ thể, trong 21 ủy viên có bà Bùi Thị Minh Hoài là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965 tại Hà Nam. Bà từng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội trước khi được bầu là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ba ủy viên nữ tiếp theo là Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Có 2 người giữ chức vụ Bộ trưởng và Trưởng ngành là Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

Hai người là Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh là bà Cao Thị Hòa An (Đắk Lắk) và Tôn Ngọc Hạnh (Đồng Nai).

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV - Ảnh: Báo Nhân Dân

Dưới đây là danh sách 21 nữ ủy viên xếp theo thứ tự ABC trong từng khối:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

2. Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV.

3. Bà Trần Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

4. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hồng - Ảnh: GIA HÂN

6. Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế.

7. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

9. Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XV.

10. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

11. Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

12. Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội.

13. Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ.

14. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ.

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: GIA HÂN

15. Bà Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao.

16. Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

17. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

18. Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước.

19. Bà Cao Thị Hòa An, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk.

20. Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng (khóa XIII), Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai.

21. Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Tác giả: Thành Chung - Tiến Long

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ