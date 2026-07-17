Đảng ủy UBND tỉnh sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chánh Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh Trần Thanh Hà báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026

Đảng ủy UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo UBND tỉnh quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Dự ước tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt khoảng 9,3 - 9,62%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 17.651 tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2025. Các lĩnh vực văn hóa, thể thao tiếp tục phát triển với nhiều hoạt động nổi bật.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành nhiều kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; triển khai hiệu quả Đề án "Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng và giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới".

Quang cảnh hội nghị

Công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm chỉ đạo

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới với việc tổ chức các lớp học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy UBND tỉnh; duy trì hiệu quả Trang thông tin điện tử Đảng bộ cùng hệ thống các nhóm, trang mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền.

Công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm chỉ đạo. Toàn Đảng bộ đã xây dựng 58 mô hình "Dân vận khéo"; 100% cơ quan, đơn vị xây dựng mô hình dân vận khéo, điểm sáng dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; có 08 tập thể, cá nhân được cấp tỉnh khen thưởng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên; đề xuất Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Đảng ủy UBND tỉnh cũng tập trung xây dựng, hoàn thiện các đề án, nghị quyết, quy định về công tác cán bộ; triển khai dự thảo Đề án thành lập Ban Xây dựng Đảng trên cơ sở sáp nhập Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo, Dân vận Đảng ủy theo Quy định số 168-QĐ/TW. Thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy đã chuyển giao 15 tổ chức cơ sở đảng với 1.871 đảng viên thuộc khối doanh nghiệp nhà nước về các xã, phường; giải thể 01 chi bộ cơ sở, thành lập mới 2 đảng bộ cơ sở. Sau kiện toàn, Đảng bộ UBND tỉnh có 40 tổ chức cơ sở đảng với 5.404 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh tham luận về những nhiệm vụ trong thời gian tới của đơn vị

Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Việc ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và triển khai cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 được thực hiện đồng bộ. Đến nay, 100% đảng viên đã hoàn thành xác thực tài khoản người dùng và tài khoản ngân hàng; việc thu nộp đảng phí trên môi trường điện tử được triển khai trong toàn Đảng bộ. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ đã kết nạp 122 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 143 đồng chí.

Phó Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường Võ Thị Nhung tham luận về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tại đơn vị

Chất lượng sinh hoạt chi bộ tiếp tục được nâng lên thông qua việc triển khai mô hình "Đảng bộ cơ sở bốn tốt, Chi bộ bốn tốt, Đảng viên bốn tốt"; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ; chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 được kịp thời bổ sung, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số vẫn còn nhiều thách thức; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn; tiến độ thi công, giải ngân một số dự án còn chậm; kết quả xếp hạng một số chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn ở nhóm thấp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có thời điểm chưa kịp thời…

Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín và trách nhiệm của người đứng đầu

Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Phạm Tuấn Vinh kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Phạm Tuấn Vinh đề nghị cấp ủy các cấp cần bám sát Kết luận 138-KL/TU ngày 01/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị lần thứ 6; Kết luận số 151-KL/TU ngày 09/7/2026 của Thường trực Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và các giải pháp trọng tâm thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng quý III năm 2026; Thông báo số 562-TB/UBND ngày 26/6/2026 của UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cấp ủy chủ động chuẩn bị triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Trong quá trình triển khai, người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả; thực hiện theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả", lấy sản phẩm và hiệu quả thực tiễn làm thước đo.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Phạm Tuấn Vinh đề nghị các cấp ủy tập trung rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế của đơn vị; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác nắm bắt tư tưởng, giáo dục, rèn luyện và nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, các cấp ủy cần chú trọng công tác phát triển đảng viên; chủ động rà soát, tạo nguồn, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên trong những tháng cuối năm và các năm tiếp theo. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, khách quan; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và triển khai các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, cần tăng cường thực hiện theo hướng chủ động, phòng ngừa từ sớm, từ xa; đẩy mạnh giám sát thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những hạn chế ngay từ cơ sở.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh đề nghị các đồng chí cấp ủy, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò nêu gương; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát cơ sở; trực tiếp giải quyết những nhiệm vụ khó, việc mới, việc tồn đọng; nói đi đôi với làm, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín và trách nhiệm của người đứng đầu.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn