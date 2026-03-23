Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh họp cho ý kiến các nội dung quan trọng

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã cho ý kiến về chủ trương cấp phép các mỏ vật liệu phục vụ các công trình dự án trọng điểm. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đồng ý chủ trương cấp phép 05 mỏ vật liệu xây dựng (không đấu giá) phục vụ các công trình trọng điểm gồm: 02 khu vực cát sỏi tại xã Tiên Phong và xã Quế Phong phục vụ dự án công trình trường nội trú liên cấp tại các xã Tri Lễ và xã Quế Phong; 01 mỏ đất tại xã Nam Đàn phục vụ dự án đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy; 01 mỏ đất ở xã Nam Đàn, 01 mỏ cát sỏi tại xã Thuần Trung phục vụ dự án Khu Công nghiệp VSIP.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cho ý kiến về các nội dung xin ý kiến

Tiếp đó, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại phường Trường Vinh.

Theo đó, dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại phường Trường Vinh có diện tích sử dụng đất khoảng 84.482,5m2, tổng diện tích xây dựng công trình khoảng 19.303,3m2; quy mô dân số khoảng 2.440 người; tổng số nhà ở xã hội khoảng 655 căn; chung cư thương mại 120 căn… Tổng mức đầu tư 1.387 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện từ quý IV/2025 đến quý IV/2030. Đơn vị đề xuất xây dựng là Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình 575 (đại diện Liên doanh).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận các nội dung tại cuộc họp

Cũng tại cuộc họp, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã cho ý kiến phê duyệt Đề án xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc và nhà lưu trú công vụ cấp xã trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2026-2027).

Theo đó, Đề án xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc và nhà lưu trú công vụ cấp xã trên địa bàn tỉnh phân loại ưu tiên đầu tư theo 4 nhóm: Nhóm 1, Khu vực miền núi đặc biệt khó khăn gồm 43 xã, tổng kinh phí 368,5 tỷ đồng; ưu tiên cao nhất, xem xét xây dựng mới bổ sung công trình hoặc cải tạo tổng thể gắn với nhà lưu trú công vụ. Nhóm 2, khu vực miền núi khó khăn, gồm 22 xã, tổng kinh phí là 126 tỷ đồng; ưu tiên cao chủ yếu xây dựng bổ sung diện tích nhà làm việc còn thiếu và sửa chữa, cải tạo mở rộng. Nhóm 3, Khu vực trung du đồng bằng, gồm 23 xã, tổng kinh phí 82,5 tỷ đồng; ưu tiên trung bình, chủ yếu nâng cấp, cải tạo, sửa chữa lại trụ sở, bổ sung một số công trình. Nhóm 4, khu vực còn lại, gồm 42 xã, phường, không đề xuất kinh phí; ưu tiên thấp chủ yếu bảo trì, sửa chữa nhỏ. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án 577 tỷ đồng.

Về tiến độ thực hiện, Quý IV/2025 - Quý I/2026, tiến hành khảo sát xây dựng Đề án và phê duyệt Đề án; Quý II/2026 - Quý I/2027, tổ chức triển khai đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo các nội dung xin ý kiến tại cuộc họp

Cũng tại phiên họp, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh thống nhất chủ trương đối với các nội dung: Thu hồi Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư số 27121000047 ngày 07/9/2012 của UBND tỉnh chứng nhận đầu tư Dự án Khai thác hầm lò và chế biến phần Đông mỏ thiếc Suối Bắc xã Châu Hồng và xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp (nay là xã Châu Hồng) do Công ty TNHH Thiếc Hà An đề xuất. Báo cáo về kết quả rà soát các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Vinh (cũ) và phường Cửa Lò.

Cho ý kiến dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Bàn, thông qua Quy định của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về công tác quản lý cán bộ và quy hoạch cán bộ; Đề án Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng và giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn