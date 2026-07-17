Tài xế xe khách lao khỏi cao tốc không có nồng độ cồn và ma túy

Liên quan đến vụ tai nạn xe khách BKS: 20C-172.XX xảy ra tại Km197+900 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua xã Chương Dương, Hà Nội) vào rạng sáng 17/7, tài xế được xác định là Nguyễn Văn B. (SN 1983, trú xã Khai Sơn, tỉnh Thái Nguyên).

Hiện trường vụ tai nạn xe khách.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra theo quy định.

Qua kiểm tra, Cảnh sát xác định tài xế Nguyễn Văn B. không vi phạm nồng độ cồn cũng như ma túy.

Đầu xe khách sau tai nạn.

Thời điểm tai nạn xảy ra, tài xế B. điều khiển xe khách chở theo 31 hành khách từ Hà Tĩnh trở về Hà Nội. Khi xe di chuyển đến Km197+900 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thì bất ngờ lao sang phải, tông đổ dải hộ lan cao tốc rồi rơi xuống đường gom ở độ cao khoảng 3,5-4,2m.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ và 1 nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

28 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: B.Châu

Nguồn tin: cand.vn