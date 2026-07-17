Đảo Bé Lý Sơn - nét hoang sơ mê hoặc lòng người

Màu nước xanh trong ấn tượng của đảo Bé. (Nguồn: Vietnam+)

Chỉ mất khoảng hơn mười phút đi tàu từ đảo Lớn, đảo Bé (thôn An Bình, Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) hiện ra như một mảng xanh giữa đại dương.

Không có những khu nghỉ dưỡng quy mô lớn hay các công trình bêtông san sát, hòn đảo nhỏ vẫn giữ được vẻ mộc mạc với bãi cát trắng, làn nước trong xanh và những vách đá bazan được hình thành từ hoạt động núi lửa cách đây hàng triệu năm. Chính sự nguyên sơ ấy đã khiến đảo Bé trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách lựa chọn khi khám phá Lý Sơn.

Nằm trong quần đảo Lý Sơn, đảo Bé còn được người dân địa phương gọi là đảo An Bình. Cùng với đảo Lớn, nơi đây tạo nên phần lãnh thổ của Đặc khu Lý Sơn - đặc khu duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi.

Đặc khu Lý Sơn gồm hai đảo chính là đảo Lớn và đảo Bé, với cộng đồng cư dân sinh sống lâu đời, gắn bó với nghề biển, trồng hành, tỏi và phát triển các dịch vụ du lịch.

(Nguồn: Vietnam+)

Một hòn đảo nhỏ mang dấu ấn của núi lửa

Điều đầu tiên gây ấn tượng khi đặt chân lên đảo Bé là màu nước biển trong vắt, có thể nhìn thấy đá và cát dưới đáy ở nhiều khu vực ven bờ vào những ngày nắng đẹp. Bao quanh hòn đảo là các lớp đá bazan đen xếp tầng, dấu tích của quá trình phun trào núi lửa đã tạo nên quần đảo Lý Sơn.

Khác với nhiều bãi biển đông đúc, bờ biển đảo Bé mang vẻ yên bình. Những hàng dừa nghiêng mình trước gió, con đường ven đảo nhỏ hẹp và nhịp sống chậm rãi của cư dân tạo nên bầu không khí thư thái hiếm gặp. Chỉ cần đi bộ hoặc sử dụng xe điện, du khách có thể khám phá gần như toàn bộ hòn đảo trong thời gian ngắn.

Chạm vào màu xanh của biển

Biển là lý do khiến nhiều người tìm đến đảo Bé. Vào mùa biển êm, mặt nước có màu xanh ngọc đặc trưng, trong khi những bãi cát trắng tạo nên sự tương phản nổi bật với các vách đá núi lửa.

Một trong những trải nghiệm được yêu thích là ngắm san hô ở vùng nước ven đảo. Tuy nhiên, hoạt động này cần tuân thủ các hướng dẫn của đơn vị cung cấp dịch vụ và quy định bảo vệ môi trường biển của địa phương. Những năm gần đây, Đặc khu Lý Sơn chú trọng hơn đến công tác bảo tồn hệ sinh thái biển, hướng đến phát triển du lịch gắn với gìn giữ tài nguyên thiên nhiên.

Ngoài việc tắm biển hay ngắm cảnh, nhiều du khách lựa chọn dậy sớm để đón bình minh. Khi ánh Mặt Trời dần nhô lên từ đường chân trời, mặt biển chuyển từ xanh thẫm sang ánh vàng, phản chiếu lên các lớp đá bazan tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa yên bình. Đó cũng là thời điểm hòn đảo bắt đầu một ngày mới với nhịp sống giản dị của cư dân miền biển.

Du khách có thể tham gia các hoạt động trên biển như chèo SUP, lặn ngắm san hô. (Nguồn: Vietnam+)

Đảo Bé không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên mà còn bởi nhịp sống chậm rãi của người dân địa phương.

Dọc những con đường nhỏ là các vườn hành, tỏi và những ngôi nhà hướng ra biển. Ngư nghiệp vẫn là sinh kế quan trọng của nhiều hộ dân, trong khi du lịch cộng đồng ngày càng góp phần tạo thêm nguồn thu nhập. Nhiều cơ sở lưu trú quy mô nhỏ, dịch vụ ăn uống và phương tiện phục vụ tham quan được người dân địa phương trực tiếp vận hành, tạo nên trải nghiệm gần gũi cho du khách.

Ẩm thực trên đảo cũng mang đậm hương vị biển. Các món hải sản được chế biến theo cách đơn giản để giữ vị tươi ngon tự nhiên. Bên cạnh đó, hành và tỏi - hai nông sản nổi tiếng của Lý Sơn - xuất hiện trong nhiều món ăn, tạo nên hương vị đặc trưng của vùng đảo.

Sức hấp dẫn của đảo Bé không chỉ đến từ vẻ đẹp thiên nhiên mà còn từ định hướng phát triển du lịch của địa phương. Các kế hoạch phát triển du lịch của Đặc khu Lý Sơn đều nhấn mạnh mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với bảo vệ cảnh quan, hệ sinh thái biển và xây dựng môi trường du lịch văn minh. Công tác quản lý phương tiện, dịch vụ vận chuyển, vệ sinh môi trường và an toàn cho du khách cũng đang được tăng cường.

Đó là hướng đi cần thiết đối với một hòn đảo có diện tích không lớn nhưng sở hữu nhiều giá trị tự nhiên và địa chất đặc sắc. Giữ được vẻ nguyên sơ cũng chính là cách để đảo Bé duy trì sức hấp dẫn lâu dài trong mắt du khách./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn