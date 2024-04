Đang ung dung bán hàng, người đàn ông bị xe tải tông bay cả quầy thịt

Mới đây, một đoạn clip ghi lại tình huống va chạm giao thông khiến người xem thót tim vì quá nguy hiểm.

Theo đoạn video cắt ra từ camera an ninh, sự việc xảy ra vào khoảng 7h49' ngày 21/3 vừa qua. Thời điểm đó, một người đàn ông đang đứng bán thịt ngay vỉa hè, thì bất ngờ bị một chiếc ô tô tải lao tới, đâm đổ quầy hàng.

Tài xế đã nhanh chóng đánh lái khiến ô tô không đổ nghiêng, tuy nhiên cú va quét làm quầy thịt của người đàn ông bị hất văng ra xa. May mắn, do phản xạ kịp thời nên người bán thịt đã tránh được cú va quẹt.

Đoạn clip sau khi lan truyền trên mạng khiến ai nấy xem xong đều thót tim. Một số người cảm thấy may mắn cho ông chủ quầy thịt vì đã phản xạ nhanh, né người kịp thời, nếu không sẽ bị chiếc ô tô gây va chạm làm bị thương.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cảnh báo mọi người tham gia giao thông cẩn thận, không để trình trạng buồn ngủ hay làm việc gì phân tâm để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

"Ông tài xế có xuống đền không? Thấy xe đi lên phía trên",

"May mà người bán thịt không sao, xem mà thót tim theo",

"Các bác tài xế lái xe ra đường cần cẩn thận, biết là nhắc mãi nhưng chuyện liên quan đến thân thể, tính mạng con người không thể xem nhẹ. Chỉ cần mất tập trung, sơ sẩy tí thôi cũng đã rất nguy hiểm rồi",...

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn