Đăng kiểm ô tô ở Nghệ An: Mua bánh, nước xếp hàng từ 1 giờ sáng

Thời điểm cuối năm 2023, các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc đều xảy ra tình trạng đông đúc người dân đến đăng kiểm. Ngoài các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, thì trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh thành đều cùng cảnh ngộ người dân xếp hàng chờ đợi lấy vé, xếp lốt.

Ghi nhận của PV tại địa bàn tỉnh Nghệ An, những ngày sát Tết Nguyên đán, ở các trung tâm đăng kiểm Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3702S – Nghệ An (cơ sở 2, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An), Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3706D – Nghệ An (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đều diễn ra tình trạng đông đúc phương tiện đến đăng kiểm, đặc biệt Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3707D – Nghệ An (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đã phải đóng cửa dán thông báo “ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng kiểm” chỉ nhận những xe đã đến đăng ký xếp số từ trước, kín lịch đến Tết.

Tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3706D – Nghệ An (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), những ngày cận Tết Nguyên đán, hàng dài phương tiện đã xếp hàng chờ đợi từ khi trung tâm này mở cửa để được kiểm tra xe sớm nhất.

Các xe ô tô xếp thành 2 hàng dài chờ đợi đi vào đăng kiểm ở trạm.

Thông tin từ ông Lê Trung Tuyến – GĐ Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3706D – Nghệ An cho biết: “Độ khoảng 1 tháng nay, số lượng xe đến trung tâm đăng kiểm của chúng tôi tăng đột biến, càng gần Tết lượng xe dồn về càng đông. Hầu như, số lượng xe của ngày hôm nay chúng tôi làm xong thì đã có người dân đến xếp hàng chờ đời cho ngày mai làm rồi.”

“Trung tâm có 4 đăng kiểm viên và 1 thực tập. Theo quy định, 1 dây chuyền chỉ tối đa được khoảng 70 xe/1 ngày. Nhưng mới đây có công văn chỉ đạo tăng cường phục vụ bà con dịp Tết có những ngày lượt xe vào khám phải hơn 100 lượt.” – ông Tuyến nói Thêm.

Trung tâm có 2 chuyền nhưng chỉ hoạt động 1 chuyền do số lượng đăng kiểm viên có hạn.

Thời gian trung bình mỗi xe vào kiểm tra khoảng 45-50 phút.

Nhiều lái xe, chủ phương tiện đã đến chờ đợi trước cả 1 ngày để được xếp lốt, số để vào khám.

Anh Nguyễn Ngọc Tuấn (47 tuổi, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đưa xe đến trước 1 ngày, chờ đợi đến hôm sau mới có số để đi vào chờ đợi khám. Anh Tuấn nói: "Đây là lần đầu tiên tôi đi đăng kiểm gặp tình trạng đông đúc như thế này, những lần trước đến đăng kiểm rất thoáng chỉ mất một lúc là xong.”

Anh Nguyễn Việt Anh (khối 2, TT Dùng, Thanh Chương, Nghệ An) đưa xe đến chờ từ chiều hôm trước. Sau khi có được lốt, số cho ngày hôm sau, anh đã để xe lại, bắt xe buýt về và sáng hôm sau xuống sớm.

Đi quãng đường 50km, đến trung tâm đăng kiểm từ 1h sáng, anh Lưu Thanh Bình – lái xe cho Xí nghiệp chè Bãi Phủ (Định Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) cho biết: “Tôi ngồi chờ ở xe từ 1h sáng đến 7h sáng để được xếp lốt xe và đến gần 1h chiều vẫn đang chờ đợi, vé tôi là 56 nên tôi không dám đi khỏi xe. Tôi mua cả bánh chưng, bánh mì, nước để ăn uống trong xe luôn. Hi vọng trong ngày sẽ được đăng kiểm chứ hạn đăng kiểm xe tôi vào 29 Tết rồi.”

Ghi nhận tại Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3702S – Nghệ An (cơ sở 2, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) những ngày cuối năm, nơi này cũng xảy ra tình trạng đông đúc phương tiện đến đăng kiểm.

Theo các nhân viên tại trung tâm, bắt đầu từ tháng 12 dương lịch, lượng người dân đổ về đây đã tăng lên, trung tâm cũng đã bắt đầu có xếp số cho các xe ô tô.

Ông Nguyễn Viết Đức – PGĐ phụ trách cơ sở 2 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3702S cho hay: “Trung tâm đang chạy cả 2 dây chuyền kiểm tra xe, trung bình trong 1 ngày rơi vào 100-120 xe đến đăng kiểm. Hầu như tất cả các xe ô tô đến đây đều được đăng kiểm, những xe đã phát giấy hẹn trước ngày thì đến sẽ được làm trước. Những xe đến sau sẽ phải chờ đợi.”

“Các nhân viên tại trạm đăng kiểm làm việc liên tục, càng sát ngày Tết, người dân đến đặt lịch hẹn để kiểm tra càng đông. Có những người ở huyện như Hoàng Mai, Diễn Châu hay TP Vinh, thậm chí ở cả Thanh Hóa cũng chạy qua trạm này khiến cho việc người dân xếp hàng chờ đợi để được đăng kiểm là không tránh khỏi.” – ông Đức cho hay.

Nhiều người phải chờ đợi từ sáng đến chiều, hàng giờ đồng hồ vẫn chưa đến lượt đăng kiểm xe mình. Đơn cử như anh Nhật (thị trấn Quỳ Hợp, Nghệ An) đến chờ đăng kiểm từ 8h sáng, xếp hàng đến 4h chiều vẫn chưa đến lượt của mình vào kiểm tra xe.

Còn tại Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3707D – Nghệ An (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), 1 tuần cận kề Tết Nguyên đán, cổng trung tâm này luôn đóng.

Bên ngoài dán thông báo "ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng kiểm".

Điều này đã khiến nhiều chủ phương tiện, lái xe đến đây đăng kiểm như thường lệ bất ngờ, đứng ngoài cổng.

Ông Lê Xuân Phong – PGĐ Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3707D – Nghệ An lý giải: "Bắt đầu cuối vào tháng 12, chúng tôi đã hạn chế không cho xe vào, trung tâm chỉ có 3 đăng kiểm viên với 1 chuyền kiểm tra xe. Mỗi ngày chỉ có thể làm được 28-30 xe nên chúng tôi đã phải xếp số cho các xe đến đăng kiểm. Hiện tại, các số xe đã được chốt từ khoảng 20/12 âm lịch, nên các xe đến đăng kiểm đều đã được hẹn trước.

Lãnh đạo trung tâm đăng kiểm 3707D cho biết thêm, việc xếp số là để "Tránh được hiện tượng cò mồi. Tất cả người dân thực sự muốn khám đến đây chúng tôi sẽ cấp giấy hẹn, gọi điện chúng tôi sẽ không nhận. Nhiều trường hợp 1 người gọi cho nhiều người, nhưng không thấy đưa xe đến".

“Lịch hẹn chúng tôi đã hẹn người dân hết trong năm rồi, còn nếu có xe bất chợt đến sẽ không được kiểm tra, đăng kiểm nữa. Chỉ trường hợp xe ngày hôm nay hẹn nhưng không đến, lúc đó chúng tôi mới có thể nhận thêm xe đến bất chợt được.” - ông Lê Xuân Phong – PGĐ Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3707D – Nghệ An nói. (trên ảnh là phiếu hẹn đến kiểm tra xe của trung tâm phát cho người dân)

Chỉ những người dân có phiếu hẹn trước đến trình bảo vệ mới được vào kiểm tra xe, còn những người dân không có phiếu hẹn sẽ phải chờ hoặc quay về.

Tác giả: Quang Hùng

Nguồn tin: Báo Công luận