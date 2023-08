Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Trần Quốc Hoàn

Đoàn đại biểu Công an tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích đặc biệt Kim Liên

Tại Khu di tích Kim Liên - Di tích quốc gia đặc biệt, đoàn đại biểu Công an tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, Nhân dân ta - Anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người đã cống hiến, hi sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và Nhân dân thế giới. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã quán triệt sâu sắc tới cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đã trở thành việc làm thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An dù ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh công tác nào, luôn khắc ghi lời Bác dạy, lấy đó là chuẩn mực đạo đức, phương châm hành động và thái độ ứng xử của mình. Thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện, luôn bảo vệ, giữ gìn danh dự và uy tín của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Công an Nghệ An nói riêng.

Các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, đoàn đại biểu Công an tỉnh đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm người chiến sỹ Cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Quốc Hoàn là tấm gương sáng về người Công an cách mạng, là lãnh đạo xuất sắc của ngành Công an, những cống hiến, tư tưởng, lý luận của đồng chí là tài sản vô giá với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong chặng đường đã qua, hôm nay và mai sau.

Đoàn đại biểu Công an tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn

Trước anh linh đồng chí Trần Quốc Hoàn, toàn thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An nguyện mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, luôn học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, lý luận của đồng chí Trần Quốc Hoàn với tinh thần “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc cho Nhân dân là lẽ sống của mình”.

Tác giả: Minh Khôi - Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn