Bóng đá nữ Việt Nam vượt qua Ấn Độ với bàn thắng phút bù giờ

Tối 4/3, lúc 18h (giờ Việt Nam), đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận ra quân bảng C Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 gặp đội tuyển nữ Ấn Độ trên sân tại Australia. Đây được xem là trận đấu quan trọng với thầy trò HLV Mai Đức Chung trong cuộc đua giành vé vào tứ kết, khi bảng đấu còn có sự góp mặt của hai đối thủ đáng gờm là Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản.

ĐT nữ Việt Nam chiếm ưu thế hoàn toàn trước ĐT nữ Ấn Độ. Ảnh: AFC.



Với vị thế được đánh giá mạnh hơn ĐT nữ Việt Nam (hạng 36 thế giới), trong khi các cô gái Ấn Độ (xếp hạng 67), đại diện Đông Nam Á nhập cuộc khá chủ động và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Trong phần lớn thời gian của hiệp một, các học trò của HLV Mai Đức Chung duy trì cự ly đội hình hợp lý, kiểm soát tốt khu vực trung tuyến và liên tục triển khai các pha tấn công từ hai biên nhằm kéo giãn hệ thống phòng ngự của đối phương. Những pha phối hợp nhanh giữa tuyến tiền vệ và các cầu thủ chạy cánh giúp tuyển nữ Việt Nam tạo ra nhiều tình huống gây sức ép trước khung thành thủ môn Panthoi Chanu.

Sự chủ động ấy được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số của Ngân Thị Vạn Sự. Tận dụng một tình huống tổ chức tấn công mạch lạc, tiền đạo của tuyển nữ Việt Nam có pha dứt điểm quyết đoán, đưa đội bóng áo đỏ vươn lên dẫn trước và tạo lợi thế về mặt thế trận. Trước khi hiệp một khép lại, tuyển nữ Việt Nam thậm chí còn một lần nữa đưa được bóng vào lưới đối phương, song bàn thắng không được công nhận sau khi trọng tài xác định có lỗi trong tình huống tấn công.

Vạn Sự ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: VFF.



Sau giờ nghỉ, trận đấu lại diễn ra theo kịch bản bất lợi cho đại diện Đông Nam Á. Trong một khoảnh khắc thiếu tập trung nơi hàng phòng ngự, tuyển nữ Việt Nam để Nongrum tận dụng cơ hội ghi bàn gỡ hòa cho Ấn Độ. Bàn thua khiến thế trận trở nên căng thẳng hơn khi đội bóng Nam Á chủ động lùi sâu đội hình phòng ngự, trong khi các học trò HLV Mai Đức Chung phải đẩy cao đội hình tìm bàn thắng quyết định.

Sức ép liên tục mà tuyển nữ Việt Nam tạo ra trong những phút cuối trận cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 90+4, Ngân Thị Vạn Sự một lần nữa tỏa sáng với pha xử lý nhanh trong vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, hoàn tất cú đúp và mang về chiến thắng nghẹt thở cho đội bóng áo đỏ trong ngày ra quân.

Chiến thắng nghẹt thở trước đại diện Nam Á giúp ĐT nữ Việt Nam có 3 điểm đầu tiên tại ASIAN Cup 2026. Ảnh: AFC.



Chiến thắng này cho thấy những điểm mạnh đáng ghi nhận của đoàn quân HLV Mai Đức Chung. ĐT nữ Việt Nam vẫn duy trì được khả năng kiểm soát thế trận, tổ chức lối chơi khá mạch lạc và tạo được nhiều cơ hội nhờ các pha tấn công biên. Tinh thần thi đấu bền bỉ cùng khả năng duy trì sức ép đến tận những phút cuối cũng là yếu tố giúp đội bóng tìm được bàn thắng quyết định.

Tuy nhiên, trận đấu cũng bộc lộ một số hạn chế cần sớm khắc phục. Khả năng tận dụng cơ hội trong nhiều thời điểm chưa thực sự hiệu quả, trong khi hàng phòng ngự đôi lúc vẫn mất tập trung, dẫn đến bàn thua đáng tiếc trong hiệp hai. Đây là những điểm mà ban huấn luyện sẽ cần điều chỉnh khi phía trước là những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Theo thể thức thi đấu của Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026, 12 đội được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm; hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Trong bối cảnh bảng C còn có sự hiện diện của Đài Bắc (Trung Hoa) và ứng viên vô địch Nhật Bản, chiến thắng trước ĐT nữ Ấn Độ giúp đoàn quân HLV Mai Đức Chung tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Đáng chú ý, cú đúp của Ngân Thị Vạn Sự trong đó có bàn thắng quyết định ở phút bù giờ mang đậm dấu ấn cá nhân. Chân sút của tuyển nữ Việt Nam cho thấy sự tự tin và kỹ thuật trong các tình huống xử lý cuối cùng, qua đó tạo nên khác biệt ở thời điểm quan trọng của trận đấu. Pha lập công ở phút 90+4 không chỉ mang về ba điểm quý giá mà còn cho thấy khả năng tạo đột biến của những cá nhân trong đội hình HLV Mai Đức Chung, yếu tố có thể đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục Asian Cup nữ 2026 và mục tiêu xa hơn là tấm vé dự World Cup nữ 2027.



Tác giả: Nguyễn Bình

Nguồn tin: cand.com.vn