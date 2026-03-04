Văn Hậu, Đình Trọng sẽ gia cố hàng thủ tuyển Việt Nam?

Văn Hậu, Đình Trọng đang giúp CLB Công An Hà Nội bay cao trên đỉnh bảng xếp hạng V-League - Ảnh: CLB CAHN

Tuyển Việt Nam sắp hội quân chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh và trận đấu chính thức gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào cuối tháng 3. Màn trình diễn của các cầu thủ ở V-League là dữ liệu quan trọng để HLV Kim Sang Sik tuyển chọn nhân sự cho đội tuyển.

CLB Công An Hà Nội là đội duy nhất đến thời điểm này chưa thua trận nào từ đầu giải và đang đứng vững ở ngôi đầu bảng xếp hạng. Do đó có khả năng họ sẽ đóng góp số lượng lớn cầu thủ cho tuyển Việt Nam. Bên cạnh Quang Hải, Văn Đô và Quang Vinh, các hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng là những nhân tố không thể bỏ qua. Họ đang tạo nên một hàng thủ vô đối ở V-League, với việc chỉ để lọt lưới 10 bàn sau 13 trận (ít nhất giải).

Trong đó, Đình Trọng đá chính cả 13 trận, đóng góp 2 kiến tạo. Văn Hậu mới trở lại sau chấn thương đá 3 trận nhưng đã có 1 bàn và 1 kiến tạo. Anh tái xuất đúng vào thời điểm căng thẳng của giải, giúp đội nhà vượt qua chướng ngại lớn nhất trên đường đua vô địch là Ninh Bình. Từng là nhân tố chủ chốt của hàng thủ U23 và tuyển Việt Nam năm 2018, Văn Hậu và Đình Trọng dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã đoạt ngôi á quân U23 châu lục và top 8 Asiad.

Những chấn thương tưởng như sẽ làm lụi tàn sự nghiệp Văn Hậu và Đình Trọng. Nhưng họ vẫn nỗ lực vượt qua và đang dần trở lại với phiên bản tốt nhất. Cả hai hứa hẹn khả năng cạnh tranh vị trí trong kỷ nguyên mới của HLV Kim Sang Sik.

Đình Trọng vẫn thi đấu ở vị trí trung vệ lệch trái. Văn Hậu được HLV Polking sắp xếp ở vị trí khá mới là trung vệ lệch phải. Đây là giải pháp phù hợp cho Văn Hậu trong bối cảnh Quang Vinh đã khẳng định được đẳng cấp ở hành lang trái. Nếu được gọi lên tuyển Việt Nam, Văn Hậu và Đình Trọng sẽ phải nỗ lực rất nhiều bởi hàng thủ hiện tại rất ổn định với bộ ba trung vệ Duy Mạnh, Thành Chung và Tiến Dũng.

Cộng thêm Xuân Mạnh, dàn trung vệ này giúp tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 và đứng nhì vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Quan trọng hơn, xáo trộn đội hình là điều ít thấy trong phong cách cầm quân của HLV Kim Sang Sik.

Đó là chưa kể Văn Hậu, Đình Trọng sẽ còn phải cạnh tranh với những trung vệ trẻ và nhập tịch. Cụ thể, U23 Việt Nam có một số trung vệ triển vọng sau chiếc HCĐ châu Á như Lý Đức, Nhật Minh. Và nhóm nhập tịch có trung vệ Đỗ Phi Long - người đã khẳng định được đẳng cấp ở V-League. Khi nhiều cầu thủ giỏi cùng khao khát cạnh tranh vị trí, người vui nhất có lẽ là HLV Kim Sang Sik.

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: tuoitre.vn