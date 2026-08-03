3 con giáp kiếm được nhiều tiền nhất mùa thu năm nay

Đúng 20 giờ 41 phút tối thứ Sáu, ngày 7/8, tiết Lập Thu chính thức gọi tên, mở ra mùa thu năm Bính Ngọ theo đúng lịch tiết khí truyền thống. Trong hệ thống 12 địa chi, ba tháng của mùa thu được gọi tên lần lượt là tháng kiến Thân bắt đầu từ Lập Thu, tháng kiến Dậu bắt đầu từ tiết Bạch Lộ, và tháng kiến Tuất bắt đầu từ tiết Hàn Lộ, khép lại khi tiết Lập Đông sang mùa. Ba chi Thân, Dậu, Tuất đứng liền kề nhau tạo thành một thế gọi là tam hội, tức ba tháng liên tiếp cùng gộp sức thành một khối nguyên khí thống nhất, được xem là mạnh hơn cả thế tam hợp thông thường vì không có khoảng cách xen giữa.

Khối tam hội của mùa thu mang hành Kim, và ba con giáp làm chủ ba tháng đó, Thân, Dậu, Tuất, chính là những tuổi được mùa vượng khí nâng đỡ rõ rệt nhất trong ba tháng tới. Ngũ hành có quy luật vượng suy theo mùa, mùa nào thì hành đó mạnh nhất, mà Kim từ xưa đến nay vẫn luôn được xem là biểu tượng của tiền bạc, vàng bạc, của cải, nên mùa Kim vượng cũng chính là mùa tài chính có nhiều tín hiệu tích cực nhất trong năm đối với ba con giáp này. Chỉ có điều, vượng khí là nền tảng, còn kiếm được bao nhiêu và giữ được bao nhiêu vẫn phụ thuộc vào cách mỗi người hành động.

1. Tuổi Thân

Thân là con giáp mở đầu mùa thu, ngay từ tiết Lập Thu đã bắt đầu đón vượng khí đầu tiên của mùa Kim. Trong dân gian, tuổi Thân vốn nổi tiếng nhanh nhạy, linh hoạt, luôn biết nhìn ra cơ hội trước người khác một bước, và mùa thu năm nay chính là lúc đặc điểm ấy phát huy tối đa. Ba tháng tới, tuổi Thân dễ gặp những cơ hội kiếm tiền đến từ sự nhạy bén hơn là từ may mắn thuần túy, có thể là một dự án tay trái tận dụng đúng kỹ năng sẵn có, một mối quan hệ cũ bất ngờ mở ra hợp đồng mới, hoặc một quyết định đầu tư nhỏ nhưng đúng thời điểm nhờ nắm bắt thông tin nhanh hơn số đông.

Tiền của tuổi Thân mùa này thường không đến từ một khoản lớn duy nhất, mà đến từ nhiều nguồn nhỏ cộng dồn lại nếu biết chủ động tìm kiếm. Lời khuyên dành cho tuổi Thân là: Đừng chờ cơ hội gõ cửa mà hãy chủ động đi tìm, mạnh dạn hỏi han, đề xuất, kết nối, vì vượng khí mùa Kim chỉ mở đường, phần bước đi vẫn phải tự mình thực hiện.

2. Tuổi Dậu

Dậu đứng ở vị trí chính giữa mùa thu, cũng là chi thuần Kim nhất trong toàn bộ 12 địa chi, nên vượng khí mùa này đối với tuổi Dậu có phần đậm đặc và ổn định hơn hẳn hai tuổi còn lại. Tuổi Dậu vốn được biết đến với sự chăm chỉ, kỷ luật và tinh thần cầu toàn trong công việc, và mùa thu chính là lúc những phẩm chất đó được đền đáp xứng đáng bằng vật chất.

Ba tháng tới, tuổi Dậu dễ thấy thu nhập ổn định tăng lên theo đúng công sức bỏ ra, có thể là một khoản tăng lương đã chờ đợi từ lâu, một dự án được đánh giá cao và trả công xứng đáng, hoặc đơn giản là khoản tiết kiệm đều đặn cuối cùng cũng chạm được cột mốc đã đặt ra từ đầu năm. Đây không phải là mùa của những khoản tiền bất ngờ, mà là mùa của những gì xứng đáng được nhận. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là: Cứ tiếp tục kỷ luật và chỉn chu như vốn có, đừng vì thấy người khác kiếm tiền nhanh hơn mà nóng vội đổi hướng, mùa Kim vượng của Dậu thiên về bền vững hơn là bứt tốc.

3. Tuổi Tuất

Tuất khép lại mùa thu, là tháng cuối cùng trước khi Kim nhường chỗ cho Thủy của mùa đông, nên vượng khí lúc này mang tính chín muồi, tích luỹ nhiều hơn là bộc phát. Tuổi Tuất vốn nổi tiếng trung thành, giữ chữ tín, và đây chính là điều làm nên khác biệt về tài chính trong mùa thu năm nay.

Ba tháng tới, tiền của tuổi Tuất thường không đến từ người lạ hay cơ hội mới toanh, mà đến từ những mối quan hệ đã gây dựng lâu năm, có thể là một đối tác cũ quay lại tin tưởng giao việc lớn, một người quen giới thiệu cơ hội chỉ vì tin tưởng nhân cách, hoặc một khoản đầu tư kiên trì từ trước giờ mới bắt đầu sinh lời rõ rệt.

Đây là mùa mà uy tín được quy đổi trực tiếp thành tiền bạc. Lời khuyên dành cho tuổi Tuất là: Đừng ngại nhắc lại giá trị bản thân với những mối quan hệ cũ, một lời hỏi thăm đúng lúc có thể mở ra cơ hội mà tiền bạc không mua được, vì uy tín tích luỹ bao năm nay mới là lúc phát huy.

Nhìn chung, mùa thu năm nay là mùa mà tam hội Thân, Dậu, Tuất cùng được hành Kim vượng khí nâng đỡ, nhưng ba con giáp lại kiếm tiền theo ba cách hoàn toàn khác nhau, một bên là sự nhạy bén, một bên là kỷ luật, một bên là uy tín. Điều thú vị là cả ba đều không phải may mắn từ trên trời rơi xuống, mà là những phẩm chất vốn có của mỗi tuổi được mùa vượng khí khuếch đại lên rõ rệt hơn mà thôi.

Ba tháng mùa thu, từ Lập Thu đến Lập Đông, không quá dài nhưng cũng không hề ngắn, đủ để một khoản tiền nhỏ tích luỹ thành một khoản đáng kể nếu biết kiên trì đúng hướng. Nhưng cũng như mọi mùa vượng khác, Kim vượng không có nghĩa là tiêu xài không tính toán, tiền vào nhiều thì cũng cần một kế hoạch giữ lại tương xứng, kẻo hết mùa thu, vượng khí qua đi mà tay vẫn trắng. Chủ động nắm bắt, kiên trì tích luỹ, trân trọng những mối quan hệ đã có, đó là ba chìa khoá riêng cho ba con giáp trong một mùa Kim hiếm có.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tác giả: Kiều Dương

Nguồn tin: phunumoi.net.vn