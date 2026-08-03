Vì sao nhiều đàn ông thay đổi "gu" khi trưởng thành?

Có một nghịch lý khá thú vị trong tình yêu. Khi còn trẻ, không ít người đàn ông từng khẳng định mình chỉ thích những cô gái mảnh mai, xinh đẹp. Nhưng vài năm sau, người họ quyết định gắn bó cả đời lại chưa chắc là người có vóc dáng nổi bật nhất.

Điều gì đã thay đổi?

Ngoại hình luôn là yếu tố tạo nên sức hút ban đầu. Một người phụ nữ có thân hình cân đối, biết chăm chút bản thân thường dễ gây ấn tượng trong lần gặp đầu tiên. Đó là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, ấn tượng và hạnh phúc là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

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Theo Sciencedirect, nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Body Image (2025) cho thấy sự hài lòng về ngoại hình của bạn đời có liên quan đến chất lượng mối quan hệ nhưng điều quyết định sự bền vững của hôn nhân lại là cách hai người đối xử với nhau. Khi một người thường xuyên chỉ trích ngoại hình của bạn đời, mức độ hài lòng trong mối quan hệ giảm đáng kể, bất kể người kia có hấp dẫn đến đâu.

Điều đó có nghĩa, ngoại hình có thể mở ra một mối quan hệ nhưng cảm giác được tôn trọng và được chấp nhận mới là yếu tố giữ cho mối quan hệ ấy tồn tại.

Thực tế, nhiều người đàn ông sau khi kết hôn đều thừa nhận rằng điều khiến họ muốn trở về nhà mỗi ngày không phải là việc vợ mình gầy hay béo, mà là cảm giác được thư giãn khi ở cạnh cô ấy.

Một người phụ nữ biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết xoa dịu những áp lực của cuộc sống thường mang đến giá trị lớn hơn rất nhiều so với một thân hình hoàn hảo.

Nhà tâm lý học hôn nhân James K. McNulty (Đại học Tennessee, Mỹ), trong nghiên cứu đăng trên Journal of Family Psychology, từng chỉ ra rằng sức hấp dẫn ngoại hình có vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu của một mối quan hệ. Tuy nhiên, khi bước vào hôn nhân, những hành vi hỗ trợ, sự đồng cảm và cách vợ chồng cư xử với nhau mới là yếu tố dự báo mức độ hài lòng lâu dài.

Nói cách khác, vẻ đẹp có thể khiến người ta muốn tiến lại gần nhưng chính tính cách mới quyết định họ có muốn ở lại hay không.

Trong cuộc sống, không khó để bắt gặp những cặp đôi mà người vợ không hề sở hữu ngoại hình nổi bật. Thế nhưng họ luôn khiến chồng cảm thấy bình yên.

Đó có thể là người phụ nữ không bao giờ biến mỗi cuộc trò chuyện thành một cuộc tranh cãi thắng thua; biết quan tâm mà không kiểm soát; biết chia sẻ nhưng không phán xét. Ở cạnh họ, người đàn ông không cần gồng mình để trở nên hoàn hảo. Anh ta có thể mệt thì nói mệt, thất bại thì thừa nhận thất bại, áp lực thì được lắng nghe.

Trong tâm lý học, trạng thái ấy được gọi là an toàn cảm xúc (emotional safety) – cảm giác rằng mình được chấp nhận ngay cả khi không hoàn hảo. Đó cũng là nền tảng quan trọng của một mối quan hệ bền vững.

Một nghiên cứu theo dõi nhiều cặp đôi trong nhiều năm đăng trên Applied Psychology: Health and Well-Being cũng cho thấy, những cặp đôi có cảm giác đồng hành, chia sẻ nhiều hơn trong cuộc sống hằng ngày sẽ có mức độ hài lòng với mối quan hệ cao hơn, đồng thời sức khỏe tinh thần cũng tích cực hơn. Điều này lý giải vì sao sau nhiều năm chung sống, tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của nhiều người đàn ông thay đổi.

Nếu ở tuổi đôi mươi, họ dễ rung động trước vẻ ngoài thì ở tuổi ba mươi, bốn mươi, họ bắt đầu coi trọng sự bình yên. Bởi sau những áp lực của công việc, tài chính, con cái và vô số trách nhiệm khác, điều họ cần không phải là một người để ngắm nhìn, mà là một người để dựa vào.

Tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc ngoại hình không còn quan trọng. Ai cũng có quyền yêu cái đẹp và mong muốn bạn đời hấp dẫn trong mắt mình. Nhưng khi đặt lên bàn cân giữa một người đẹp khiến mình luôn phải dè chừng và một người mang lại cảm giác được thấu hiểu, phần lớn sẽ chọn phương án thứ hai. Bởi sức hấp dẫn của ngoại hình có thể giảm dần theo thời gian. Trong khi đó, sự tử tế, khả năng lắng nghe, cách ứng xử và cảm giác bình yên mà một người mang lại lại có xu hướng ngày càng trở nên quý giá.

Có lẽ vì vậy mà càng trưởng thành, nhiều người càng hiểu rằng điều khiến một cuộc hôn nhân bền vững không phải là việc người bạn đời nặng bao nhiêu kilôgam hay mặc vừa cỡ váy nào. Mà là sau một ngày dài, khi mở cánh cửa bước vào nhà, họ có cảm thấy mình vừa trở về nơi an toàn nhất hay không.

Suy cho cùng, người ta có thể bị chinh phục bởi vẻ ngoài. Nhưng chỉ ở lại lâu dài vì cảm giác được yêu thương, được tôn trọng và được là chính mình. Đó mới là thứ tạo nên sức hút bền vững nhất trong một mối quan hệ.

Tác giả: T.Linh

Nguồn tin: giadinhonline.vn