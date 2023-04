Clip: Tông trúng xe máy vừa tạt đầu ô tô, nữ tài xế ngã lăn lộn trên đường

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ trên nhóm facebook về giao thông mới đây cho thấy, va chạm mạnh giữa 2 xe máy khiến nữ tài xế ngã văng về phía trước lăn lộn trên mặt đường nhưng sau đó có thể đứng dậy. Trong khi, nam tài xế đi xe máy tạt đầu ô tô cũng bị ngã văng đi xa nhưng chưa rõ tình trạng sức khỏe.

Đoạn clip thu hút hàng chục bình luận từ người dùng facebook, trong đó phần lớn các ý kiến lên án, chỉ trích nam tài xế điều khiển xe máy tạt đầu ô tô ở đường giao nhau.

“Các cháu đi như này khổ người khác với bố mẹ cháu thôi”; “Ngã tư mà cháu nó (nam tài xế đi xe máy -PV) phi ác quá. Hy vọng không sao”; “Khiếp thật! đi như chỗ không người”… là một trong số các bình luận của người dùng facebook về vụ tai nạn.

Trao đổi với PV về tắc di chuyển ở đường giao nhau để đảm bảo an toàn, luật sư Lê Hồng Khanh (Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết, Luật Giao thông đường bộ có quy định rõ, khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau:

Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

“Như vậy, Luật Giao thông đường bộ đã quy định rất rõ, các tài xế khi điểu khiển xe tới đường giao nhau phải giảm tốc độ, sau đó mới thực hiện bước nhường đường theo quy định”, luật sư Khanh cho hay.

Về xử phạt, theo luật sư Khanh, Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, tài xế điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng về hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường giao nhau.

Với hành vi vi phạm không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính, tài xế điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Hành vi trên nếu dẫn tới tai nạn, tài xế sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

Theo luật sư Khanh, lái xe máy sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng với hành vi vi phạm “không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông”.

Luật sư Khanh cho biết thêm, với lỗi vi phạm không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi điều khiển, ngồi trên xe máy tham gia giao thông trên đường bộ, tài xế xe máy sẽ bị phạt tiền từ 400.000 – 600.000 đồng.

Tác giả: Minh Khang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn