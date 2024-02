Công an mời tài xế nằm lên yên xe máy, tạt đầu ô tô ở Đại lộ Thăng Long đến làm việc

Ngày 20/2, Công an TP. Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 11, phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đã mời anh P.V.T. (SN 1986, trú Đô Lương, Nghệ An, hiện sống tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) và anh B.T.S. (SN 1997, trú Diễn Châu, Nghệ An) đến trụ sở làm việc liên quan đến hình ảnh điều khiển xe máy nằm lên yên xe, tạt đầu ô tô mà báo chí phản ánh.

Anh B.T.S. điều khiển xe trong tư thế nằm rạp lên yên, tạt đầu ô tô.

Qua làm việc, chủ xe mô tô 37B1-465.xx là anh P.V.T. cho biết, chiếc xe mô tô trong clip được đăng tải đứng tên anh làm chủ. Chiều ngày 18/2, người giúp việc cho gia đình nhà anh là anh B.T.S. đã lấy chiếc mô tô nêu trên để đi chơi.

Làm việc Đội CSGT đường bộ số 11, người điều khiển mô tô biển số 37B1-465.xx là anh B.T.S. khai nhận khoảng 16h ngày 18/2, anh S. có lấy chiếc mô tô biển số 37B1-465.xx của anh T. đi chơi và đi vào Đại Lộ Thăng Long từ lối hầm chui Trung Hòa, nằm trên yên xe mô tô đi trên cao tốc Đại lộ Thăng Long đúng như nội dung hình ảnh, clip được đăng tải trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí đăng tải.

Anh B.T.S. tại trụ sở Công an.

Căn cứ nội dung vụ việc và tài liệu xác minh, Đội CSGT đường bộ số 11 đã lập hồ sơ vụ việc, đồng thời bàn giao người và phương tiện liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của Pháp luật.

