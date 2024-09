Dân mạng cảm động vì chàng trai khuyết tật bán vé số ủng hộ tiền giúp người dân vùng lũ Tây Bắc

Tối 12/9, mạng xã hội xôn xao clip chàng trai khuyết tật bán vé số bước vào hòm quyên góp tại một trụ sở cơ quan nhà nước để ủng hộ tiền giúp đỡ người dân phía Bắc.

Clip cho thấy, khi đến hòm quyên góp, chàng trai với đôi tay bị tật cùng bước chân di chuyển khó nhọc cố gắng móc trong bọc tiền và tệp vé số của mình ra tờ 200 nghìn đồng.

Nhìn động tác khó nhọc của chàng trai khuyết tật cố gắng lục lọi tìm đồng tiền to nhất để đưa vào hòm quyên góp đã gây cảm xúc mãnh liệt với người xem clip.

Chàng trai khuyết tật bán vé số ủng hộ tiền giúp đồng bào Tây Bắc gây sốt cộng đồng mạng. Ảnh: Cắt từ clip

Clip đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hàng ngàn bình luận để lại đều bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực, tấm lòng thơm thảo của chàng trai khuyết tật bán vé số đã dành những đồng tiền mà anh vất vả kiếm được để hướng tới đồng bào miền Bắc đang bị thiên tai tàn phá.

Một chàng trai trẻ có tài khoản Đen Lê xem xong clip đã thốt lên: "Xem mà chảy nước mắt". Cô gái trẻ khác tên Nguyễn Kim Anh để lại trạng thái đầy cảm xúc: "Tuy anh không lành lặn về cơ thể, nhưng tấm lòng anh thơm thảo, trái tim anh không tì vết, chúc anh một đời bình an". Còn tài khoản Huy Tú thì cảm động nói: "Không mong muốn bão lũ, nhưng càng khó khăn, mới thấy người dân Việt Nam đoàn kết, gắn bó thực sự".

Nhiều bình luận khác thì bày tỏ lòng yêu nước qua hình ảnh của chàng trai: Bắc - Trung - Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Tự hào là người Việt Nam.

Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự cảm động trước hành động ý nghĩa của chàng trai, còn có hàng loạt bình luận khác mang tính cảnh báo về những người làm từ thiện thì nhìn vào chàng trai để làm vì cái tâm, vì tinh thần tương thân tương ái đừng ăn chặn...

Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra chàng trai nói trên là anh Nguyễn Xuân Tiến (SN 1993, trú tại khu phố An Đức 1, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Anh Tiến có hoàn cảnh rất khó khăn, bị tàn tật từ nhỏ, bán vé số mưu sinh. Mẹ anh mới mất năm trước do ung thư. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng thấy đồng bào Tây Bắc đang khốn khổ, đau thương bị thiên tai tàn phá, trên đường đi bán vé số, thấy hòm quyên góp anh đã không ngần ngại góp tấm chân tình cùng cả nước hướng về người dân vùng lũ.

Những ngày qua, ngọn lửa tình người được thắp lên trên cả nước. Triệu người dân ở mọi miền đất nước đã có những hành động thiết thực với tinh thần "nhường cơm sẻ áo", "lá lành đùm lá rách" hướng về Tây Bắc - nơi đang ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Trong hành trình chia sẻ mất mát, đau thương ấy, người dân ở mọi miền Tổ quốc: Người góp tiền, người góp lương thực, thuốc men, người gói bánh chưng, gửi xuồng máy, mì tôm... đã trở thành một nhịp cầu kết nối yêu thương đến với bà con vùng lũ Tây Bắc.

