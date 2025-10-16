Đám cưới Đỗ Hà và thiếu gia xây dựng: Cô dâu xác nhận tin vui, lần đầu hé lộ ảnh cưới!

Sau nửa thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Thị Hà giữ sức hút là một trong những nàng hậu tránh xa thị phi, hoàn thiện sắc vóc lẫn tri thức. Dù thoải mái chia sẻ về sự nghiệp nhưng Đỗ Thị Hà lại rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Đến mới đây, khi thiệp cưới của nàng hậu và doanh nhân Viết Vương được hé lộ đã khiến netizen xôn xao bàn tán.

Giữa lúc công chúng dành nhiều lời chúc phúc, Hoa hậu Đỗ Thị Hà có động thái đăng clip khoe nhan sắc thăng hạng, nụ cười ngập tràn hạnh phúc khi đi du lịch nước ngoài. Đáng nói, bên dưới bài đăng hút hàng triệu người xem này, có netizen để lại bình luận nhắc đến chuyện cuối cùng Đỗ Thị Hà cũng tìm được hạnh phúc, theo chàng về dinh thì cô lặng lẽ "thả tim" thể hiện sự đồng tình. Đây cũng chính là động thái đầu tiên của Đỗ Thị Hà để xác nhận chuyện hỷ sự với thiếu gia ngành xây dựng.

Mới đây nhất, Hoa hậu Đỗ Thị Hà có động thái "thả tim" bình luận chúc mừng cô lấy chồng

Đến chiều 15/10, khâu trang trí tại nhà riêng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà ở Thanh Hoá gần như hoàn tất. Cổng cưới của cặp đôi rất hoành tráng, phủ 100% hoa tươi màu trắng - xanh chủ đạo. Bên ngoài có dòng chữ to "Lễ nạp tài" và tên cô dâu chú rể là Đỗ Hà và Viết Vương. Không gian đãi tiệc được dựng kín bên trong, có màn che chắn cẩn thận. Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn chưa lộ diện, nhưng rất nhiều người thân, hàng xóm đã xuất hiện để "chiêm ngưỡng" chiếc cổng cưới lộng lẫy, xịn xò này.

Theo nguồn tin của chúng tôi, cặp đôi sẽ tổ chức lễ nạp tài tại tư gia vào 8 giờ 7 phút ngày 16/10. Lễ nạp tài là nghi thức trao sính lễ từ nhà trai sang nhà gái trong phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt. Dàn phù dâu của Đỗ Thị Hà là những Hoa hậu, Á hậu thân thiết với cô trong showbiz như Thanh Thuỷ, Ngọc Thảo, Kiều Duy...

Lễ cưới tại nhà trai diễn ra vào hôm 22/10 tại Quảng Trị.

Bên ngoài cổng cưới để rõ dòng chữ "Lễ nạp tài Viết Vương và Đỗ Hà"



Bức ảnh cưới đầu tiên của cặp đôi cũng được hé lộ

Sau khi hoàn tất việc học Đại học, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chuyển sang định hướng kinh doanh, xây dựng hình ảnh phú bà của chính mình. Nàng hậu đảm nhận vị trí CEO viện Thẩm mỹ ở tuổi 23, sau đó thường xuyên cập nhật hình ảnh đi làm xịn sò và sang chảnh như "nữ tổng tài". Lướt nhanh trang cá nhân của Đỗ Thị Hà có thể thấy bộ sưu tập túi xách hiệu có giá hàng chục triệu đến trăm triệu. Không chỉ phong cách mà thần thái của Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng trở nên mặn mà, chững chạc hơn. Cô cũng thường xuyên du lịch và check-in các địa điểm du lịch trong nước đến ngoài nước.

Chồng sắp cưới của Đỗ Thị Hà tên Nguyễn Viết Vương, quê Quảng Trị, năm nay anh 31 tuổi. Viết Vương sinh ra trong một gia đình giàu có, có nền tảng kinh tế vững chắc. Anh đang đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải chuyên về xây dựng, làm đường cao tốc. Một số nguồn tin cho biết, Đỗ Thị Hà và bạn trai đã bên nhau âm thầm một thời gian, được gia đình 2 bên ủng hộ trước khi bị "team qua đường" bắt gặp hẹn hò.

Cặp đôi từng công khai ảnh đi du lịch cùng nhau

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng đã âm thầm chuẩn bị lễ cưới trong suốt nhiều tháng qua

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn