Đảm bảo nguyên tắc “Một quyết tâm” trong triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của người đứng đầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong tháng 11 các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát nhiệm vụ tại Đề án 06/CP, các kế hoạch của UBND tỉnh để tham mưu, triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ, chỉ tiêu thực hiện, đặc biệt 27 nhiệm vụ địa phương phải thực hiện (17 nhiệm vụ chung và 10 nhiệm vụ cụ thể của địa phương) tại Chỉ thị số 04/CT-TTg. Đến nay, tỉnh Nghệ An đã triển khai hoàn thành 13/27 nhiệm vụ; đang thực hiện 09 nhiệm vụ (nhiệm vụ năm 2024) và 05 nhiệm vụ triển khai theo giai đoạn, lộ trình đến năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt quyết liệt triển khai Sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

Với nguyên tắc “Một quyết tâm”, việc thực hiện Đề án 06 trong tháng 11 trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đó là, kết quả giải quyết đối với 25 dịch vụ công thiết yếu toàn tỉnh một số lĩnh vực tháng sau cao hơn tháng trước: Tháng 11 đã tiếp nhận trực tuyến và giải quyết 72.582/81.037 hồ sơ, đạt 89,57% (Tháng 10 đạt 89,1%); trong đó, Hồ sơ tiếp nhận lĩnh vực Cư trú, Hộ chiếu và đăng ký phương tiện giao thông tiếp nhận 31.930/31.961 hồ sơ, đạt 99,90%; Dịch vụ công ngành Tư pháp (Nhóm liên thông thủ tục hành chính (TTHC) Đăng ký khai sinh, khai tử) đã tiếp nhận 5.905/6.157 hồ sơ (đạt 95,91%); Dịch vụ công ngành Điện lực tiếp nhận 1.387/1.387 hồ sơ (đạt 100%).

Trên địa bàn toàn tỉnh có 531/531 cơ sở khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) đã thực hiện việc sử dụng thẻ Căn cước thay thế BHYT trong KCB, đạt 100%. Các cơ sở KCB đã tra cứu thành công 4.652.281 trường hợp phục vụ KCB BHYT bằng thẻ Căn cước gắn chíp (tăng 304.620 lượt tra cứu thành công so với tháng 10). Ngoài ra, 460 xã, phường, thị trấn đã sử dụng 460 thiết bị đọc mã QR Code đa chiều phục vụ hiệu quả khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ Căn cước gắn chíp.

Ngành LĐTB&XH đã phối hợp các đơn vị Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh mở tài khoản và chi trả qua tài khoản cho các đối tượng an sinh xã hội, tính đến ngày 15/11/2024 đã mở tài khoản được 136.778/205.985 đối tượng có nhu cầu mở, đạt 66,4% (tăng 1,24% so với tháng 10); đã chi trả chế độ chính sách qua tài khoản ngân hàng cho các đối tượng với số tiền 94,307 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua tài khoản cho 138.445/162.675 đối tượng, đạt 85,06% (tăng 36,92% so với tháng 10; tỷ lệ số người đăng ký đang hoàn thiện hồ sơ đạt 89,69% sẽ chi trả trong kỳ tháng 12); nhóm đối tượng hưởng chế độ BHXH một lần và đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn đô thị, lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã chi trả cho 22.435/22.764 đối tượng, đạt tỷ lệ 98,55%.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 47 cơ sở KCB (35 Bệnh viện và 12 Trung tâm Y tế cấp huyện) thực hiện thanh toán không sử dụng tiền mặt, số lượng tiền thanh toán qua tài khoản trong tháng 11/2024 của các cơ sở KCB đạt 157.163 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 48,38% (tăng 9,74% so với tháng 10). Ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ cho an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 15/11/2024, các Ngân hàng có trụ sở trên địa bàn tỉnh đã cho 2.906 khách hàng vay với dư nợ 129,462 tỷ đồng (tăng 73 khách hàng và 9,45 tỷ đồng dư nợ so với tháng 10).

Đặc biệt, nhiệm vụ Sổ sức khỏe điện tử (SKĐT) và cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được Tổ công tác tỉnh quyết liệt chỉ đạo thực hiện. Theo đó, Sở Y tế, Sở Tư pháp đã phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện với kết quả có định lượng như sau: Kết quả đã liên thông Sổ SKĐT 531 cơ sở KCB BHYT; 3.181.728 dữ liệu Sổ SKĐT; 46.599 dữ liệu Giấy chuyển tuyến; 205.582 dữ liệu Giấy hẹn khám lại; tổng dữ liệu các loại đã liên thông là 3.433.909 dữ liệu. Tính từ ngày 12/10/2024 đến ngày 14/11/2024, toàn tỉnh đã tiếp nhận 662 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

Toàn tỉnh hiện có 171 cơ sở KCB thực hiện liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử, Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng tiếp nhận Hệ thống thông tin giám định BHYT. Tính từ thời điểm triển khai đến nay, các cơ sở KCB cấp thành công 219.651 hồ sơ, tăng 06 cơ sở và 15.578 hồ sơ so với tháng 10.

Trong tháng cuối năm 2024, Tổ công tác tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các địa phương có giải pháp, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm muộn, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo mục tiêu, tiến độ đề ra, trong đó, tập trung thực hiện các tiến độ đã được giao tại Thông báo Kết luận số 858/TB-UBND ngày 8/11/2024 về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại “Hội nghị rà soát, đánh giá một số nhiệm vụ chậm tiến độ, còn hạn chế và triển khai nội dung trọng tâm của Đề án 06/CP trong thời gian tới”; quyết liệt triển khai giải pháp để nâng cao kết quả nhóm nhiệm vụ giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa, thanh toán không dùng tiền mặt.

Đặc biệt tập trung thực hiện các nhiệm vụ về Sổ sức khỏe điện tử và cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID, hoàn thành đúng tiến độ số hóa dữ liệu hộ tịch và đất đai còn tồn đọng. Giao Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục tập trung nâng cao tỷ lệ làm sạch dữ liệu án tích, xóa án tích để phục vụ kết nối, bảo đảm 100% các yêu cầu tra cứu phải “đúng, đủ, sạch”; đưa kết quả triển khai Đề án 06/CP là tiêu chí bắt buộc trong thực hiện việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Tác giả: Trần Khánh (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn