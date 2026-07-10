Đại tướng Phan Văn Giang dự các hoạt động Giao lưu quốc phòng biên giới tại Lào

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang làm Trưởng đoàn sang Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu. Ảnh: Báo QĐND

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam… cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trong quân đội và lãnh đạo một số bộ, ngành.

Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và chu đáo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương và nhân dân tỉnh Bolykhamxay, nước CHDCND Lào.

Lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam được tổ chức trang trọng tại cửa khẩu Nam On của nước CHDCND Lào. Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang cùng các thành viên đoàn.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone chào cột mốc biên giới. Ảnh: Báo QĐND

Tại khu vực cửa khẩu, hai đồng chí Phó Thủ Tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã thực hiện nghi thức chào, tô son cột mốc; trồng cây hữu nghị và chụp ảnh lưu niệm.

Ngay sau các hoạt động tại cửa khẩu Nam On, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tham dự các hoạt động trong Chương trình Giao lưu. Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã dự lễ khởi công xây dựng công trình Trạm phối hợp công tác, Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay) do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí;

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên Cột mốc 460 phía Lào. Ảnh: Báo QĐND

Tiếp đó, hai đồng chí Phó Thủ Tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã thăm, tặng quà và trao 100 suất học bổng cho các học sinh của trường tiểu học Thông-năm-mun ở huyện Xaychamphone, tỉnh Bolykhamxay (Lào);

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cũng đã tham quan hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao 50 con bò giống cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone trao 50 con bò giống cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới Lào. Ảnh: Khánh Toàn

Sau 2 lần tổ chức thành công vào các năm 2021 và 2024, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào đã trở thành điểm sáng trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Đây là mô hình hợp tác vừa có ý nghĩa chính trị sâu sắc, vừa có giá trị thực tiễn thiết thực, góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước và tiếp tục lan tỏa tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tham quan hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới Lào. Ảnh: Khánh Toàn

Hiệu quả của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào không chỉ thể hiện trong khuôn khổ từng chương trình, mà còn qua kết quả cụ thể trên thực địa, trong phối hợp hằng ngày giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước ở khu vực biên giới chung Việt Nam-Lào.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 diễn ra trong hai ngày 9 và 10/7 tại tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Bolykhamxay (Lào). Giao lưu lần này càng trở nên ý nghĩa hơn khi diễn ra vào thời điểm hai nước tổ chức kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2026).

Tác giả: Kim Liên

Nguồn tin: baochinhphu.vn