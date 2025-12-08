Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hùng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các đảng ủy xã phường, đại biểu Liên đoàn Lao động các tỉnh bạn, các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cùng 300 đại biểu chính thức đại diện cho 150.000 đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh.

Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” là sự kiện chính trị, ngày hội lớn của giai cấp công nhân toàn tỉnh, không chỉ tổng kết chặng đường vừa qua, mà còn mở ra cánh cửa và tầm nhìn mới, bước chuyển mình mạnh mẽ, định hướng lớn trên hành trình phát triển của tổ chức Công đoàn tỉnh nhà.

Công đoàn luôn là “mái nhà của đoàn viên”, là nơi người lao động tìm đến, không chỉ bằng chính sách mà bằng cả trái tim

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIX Kha Văn Tám phát biểu khai mạc Đại hội

Trong giai đoạn 2023-2025, mặc dù có nhiều thay đổi và thách thức, Công đoàn Nghệ An vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổ chức công đoàn đã khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo mô hình mới, bước đầu đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả. Tích cực đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm. Cùng với đó, tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.

Công đoàn các cấp đã tổ chức nhiều chương trình thấm đượm nghĩa tình như “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Bữa cơm Công đoàn”, “Phúc lợi đoàn viên”. Công nhân, viên chức, lao động Nghệ An luôn thể hiện là lực lượng tiên phong, kiên cường, cần cù, sáng tạo, làm nên sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Giai đoạn 2023-2025, công đoàn tỉnh đã hoàn thành và vượt 10/14 chỉ tiêu, 4/14 chỉ tiêu gần đạt đối với chỉ tiêu hàng năm; đối với cả nhiệm kỳ, hoàn thành 10/15 chỉ tiêu...

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIX Kha Văn Tám cho biết: Từ khu công nghiệp VSIP, WHA, Bắc Vinh, Nam Cấm, Hoàng Mai, đến những xưởng may, công trình, nông trường, bệnh viện - ở đâu cũng có hình ảnh người lao động xứ Nghệ cần cù, sáng tạo, bền bỉ và đầy trách nhiệm. Chính họ đã làm nên sự phát triển cho doanh nghiệp; sự ổn định về chính trị và sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của tỉnh nhà hôm nay. Và đồng hành trên mỗi bước đi ấy là tổ chức Công đoàn - mái nhà của đoàn viên, là nơi người lao động tìm đến khi vui cũng như khi gặp khó khăn. Đã có hàng nghìn công nhân được hỗ trợ, hàng chục ngàn sáng kiến được ghi nhận, hàng trăm tập thể được tôn vinh vì lao động giỏi, lao động sáng tạo. Những việc làm ấy, tuy nhỏ, nhưng góp phần khẳng định rằng: Công đoàn luôn ở bên cạnh người lao động - không chỉ bằng chính sách, mà bằng cả trái tim.

Tại Đại hội, đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến, đề xuất giải pháp, xây dựng đội ngũ đoàn viên, công nhân lao động Nghệ An “Trí tuệ - Bản lĩnh - Kỷ luật - Sáng tạo”. Các tham luận đã tập trung làm rõ yêu cầu đổi mới toàn diện hoạt động Công đoàn trong giai đoạn mới. Các ý kiến khẳng định nhiệm vụ then chốt là phát triển đoàn viên, củng cố công đoàn cơ sở, nhất là tại khu vực ngoài Nhà nước để tăng sức lan tỏa của tổ chức; nhấn mạnh vai trò của Công đoàn trong thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản xuất...

Đ/c Cao Minh Hòa - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sữa TH tham luận nội dung: Vai trò của Công đoàn Công ty Cổ phần Sữa TH với phong trào thi đua lao động sáng tạo, những giải pháp để thúc đẩy phong trào trong thời gian tới

Đ/c Trần Lệ Thi - Chủ tịch Công đoàn phường Vinh Phú lên tham luận nội dung: Thực trạng và giải pháp về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong giai đoạn hiện nay

Đại hội thống nhất mục tiêu của nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn các cấp vững mạnh; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động; giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; là trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân lao động góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, gần gũi công nhân, gắn bó cơ sở

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu



Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, chúc mừng và biểu dương các cấp Công đoàn Nghệ An đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong bối cảnh tỉnh triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Quy hoạch tỉnh đến năm 2050, hướng đến mục tiêu Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia vào năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cấp Công đoàn tuyên truyền, lan tỏa tinh thần đổi mới, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX. Đặc biệt quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, nhất là trong bối cảnh số lượng lao động tại các khu công nghiệp ước tính tăng thêm 80.000 – 100.000 người vào năm 2030.

Cùng với đó, tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy vai trò, chăm lo toàn diện đến đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của đoàn viên, người lao động. Đồng hành hỗ trợ nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp. Quan tâm đến đời sống, việc làm, nhà ở xã hội, phúc lợi đoàn viên và các thiết chế công đoàn, giúp công nhân “an cư để lạc nghiệp”.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tổ chức Công đoàn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó, tập trung vào khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hỗ trợ, tư vấn pháp luật, phòng ngừa và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc (tiền lương, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động).

Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong mọi hoạt động công đoàn (quản lý đoàn viên, tài chính, tuyên truyền, giám sát) và chủ động nắm chắc tình hình cơ sở để giữ vững ổn định an ninh, trật tự. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, gần gũi công nhân, gắn bó cơ sở. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và có đề xuất xác đáng về chính sách bảo vệ quyền lợi người lao động.

Cần có cơ chế vận hành linh hoạt, chặt chẽ và chuyên nghiệp hơn

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng phát biểu

Thay mặt Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực, đổi mới, sáng tạo của các cấp công đoàn Nghệ An và những thành quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ qua. Lãnh đạo Tổng Liên đoàn đã gợi mở một số vấn đề để Đại hội thảo luận, làm sâu sắc thêm chủ đề, mục tiêu, và nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Đó là, cần phải đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đây là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh không còn công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Cần có cơ chế vận hành linh hoạt, chặt chẽ và chuyên nghiệp hơn để đảm bảo thông suốt trong triển khai nhiệm vụ. Cùng với đó, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và huấn luyện cán bộ công đoàn, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở; cần tập trung nâng cao kỹ năng nghiệp vụ (như thương lượng tập thể, giải quyết tranh chấp lao động) và tăng cường bản lĩnh chính trị.

Công đoàn tỉnh Nghệ An cần bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 68 ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, để mở rộng phạm vi hoạt động, phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong khu vực doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, cơ sở dịch vụ. Đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý. Đặc biệt coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, cấp ủy địa phương, chính quyền các cấp và người sử dụng lao động, nhất là trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, quản lý đoàn viên và bảo đảm an ninh công nhân, trật tự an toàn xã hội.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030; bầu 12 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XX lần thứ nhất đã bầu 09 đồng chí vào Ban Thường vụ; đồng chí Kha Văn Tám tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XX; đồng chí Nguyễn Chí Công, đồng chí Cao Nguyên Hùng và đồng chí Phan Thị Trang được bầu làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Danh sách 29 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: 1. Đ/c Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XIX; 2. Đ/c Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng ban Công tác Công đoàn; 3. Đ/c Cao Nguyên Hùng- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; 4. Đ/c Phan Thị Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó ban Công tác Công đoàn; 5. Đ/c Hoàng Thị Thu Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó ban Công tác Công đoàn; 6. Đ/c Lê Văn Sơn - Tổ trưởng tổ sản xuất Công ty trách nhiệm hữu hạn Haivina Kim Liên; 7. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó ban Công tác Công đoàn; 8. Đ/c Nguyễn Thị Hương - Phó ban Công tác Công đoàn; 9. Đ/c Bùi Thị Thu Thảo - Chuyên viên Ban Công tác Công đoàn; 10. Đ/c Nguyễn Đức Thụ - Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động; 11. Đ/c Trần Lệ Thi - Chủ tịch Công đoàn phường Vinh Phú; 12. Đ/c Lê Xuân Trình - Chủ tịch Công đoàn phường Trường Vinh; 13. Đ/c Nguyễn Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn xã Hùng Châu; 14. Đ/c Hồ Khắc Thành - Chủ tịch Công đoàn xã Quỳnh Lưu; 15. Đ/c Vũ Lê Tín - Chủ tịch Công đoàn phường Hoàng Mai; 16. Đ/c Nguyễn Đăng Tịnh - Chủ tịch Công đoàn xã Quan Thành; 17. Đ/c Hoàng Thị Oanh - Chủ tịch Công đoàn phường Thái Hòa; 18. Đ/c Cao Thị Hương Giang - Chủ tịch Công đoàn xã Quỳ Hợp; 19. Đ/c Phan Công Dũng - Chủ tịch Công đoàn xã Vạn An; 20. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Minh - Chủ tịch Công đoàn xã Đô Lương; 21. Đ/c Lê Khánh Minh - Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Luxshare-ICT (Nghệ An); 22. Đ/c Cao Hoàng Tiến Lâm Chủ tịch Công đoàn Khối Công ty Luxshare-ICT (Nghệ An) II; 23. Đ/c Nguyễn Thu Trang - Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Everwin Precision Việt Nam; 24. Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Y khoa Vinh; 25. Đ/c Nguyễn Thị An Nhân - Phó Chủ tịch Công đoàn Báo và Phát thanh truyền hình Nghệ An; 26. Đ/c Nguyễn Chí Sỹ - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Sản Nhi; 27. Đ/c Phan Đình Tài - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần May Minh Anh - Kim Liên; 28. Đ/c Lê Xuân Bình - Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê cao su; 29. Đ/c Cao Minh Hòa, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sữa TH.

