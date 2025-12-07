Nhiều nội dung quan trọng tại ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An

Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XX

Tham dự Đại hội còn có đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

Diễn ra trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang triển khai mạnh mẽ mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đại hội lần này được xem là dấu mốc quan trọng, định hướng sự phát triển của tổ chức Công đoàn Nghệ An trong giai đoạn mới. Đây cũng là dịp để tổng kết kết quả nhiệm kỳ trước và xác định những đột phá chiến lược cho chặng đường 2025-2030.

Tại phiên làm việc đầu tiên, Đại hội đã tiến hành các thủ tục quan trọng: bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc; biểu quyết kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

Tiếp đó, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Công đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028. Dù có sự thay đổi về tổ chức bộ máy, các cấp công đoàn vẫn duy trì nhịp độ đổi mới, hoàn thành tốt phần lớn chỉ tiêu của nhiệm kỳ XIX. Trong đó, 10/14 chỉ tiêu hằng năm đạt và vượt; nhiều mục tiêu dài hạn được đẩy mạnh như xây dựng thiết chế công đoàn, phát triển công trình phục vụ đoàn viên vùng sâu, vùng xa và nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Nghệ An cũng ghi dấu bằng nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên. Công tác tuyên truyền – vận động có nhiều đổi mới; phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ trên các lĩnh vực; công tác nữ công, kiểm tra giám sát và đối ngoại tiếp tục ghi nhận chuyển biến tích cực.

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận sôi nổi về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong thời gian tới, đặc biệt liên quan tới 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ XX.

Cũng trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XIX; thảo luận Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa XX và Đề án đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV. Đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XX cùng đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2026-2031.

Phiên chính thức của Đại hội sẽ diễn ra vào sáng 8/12 với sự tham dự đầy đủ của các đại biểu và khách mời.

Tác giả: Lê Đình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn