Đại gia Ninh Bình Nguyễn Xuân Thành chi 400 tỷ tài trợ xây thánh đường lớn nhất Việt Nam, tháp chuông chính cao xấp xỉ 110 m

Ngày 8/12, Giáo xứ Lãng Vân (Giáo phận Phát Diệm, Ninh Bình) khánh thành Nhà thờ Lãng Vân, công trình được đánh giá là thánh đường có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Nhà thờ Lãng Vân được xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 14.200 m2, có tổng diện tích mặt sàn gần 4.000 m2, thiết kế theo hình thánh giá với chiều dài 94 m, chiều rộng 40 m. Công trình có sức chứa khoảng 5.000 người, mức kỷ lục trong hệ thống thánh đường Công giáo tại Việt Nam.

Điểm nhấn nổi bật của công trình là tháp chuông chính cao xấp xỉ 110 m (tính cả thánh giá), thuộc nhóm tháp chuông cao nhất cả nước. Hai tháp phụ cao 60 m tạo bố cục hài hòa và tầm vóc đặc biệt cho công trình. Phần móng tháp chuông được xử lý bằng cọc nhồi đường kính 1,6 m, khoan sâu 40-50 m xuống tới lớp đá gốc, bảo đảm độ ổn định cho khối kiến trúc đồ sộ.

Nguyện vọng xây dựng một thánh đường mới xuất phát từ nhu cầu thờ tự ngày càng lớn, trong khi nhà thờ cũ (xây năm 1933) chỉ có 1.000 chỗ ngồi. Đến năm 2014, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai. Ngày 14/1/2015, Giáo xứ Lãng Vân cử hành nghi thức làm phép móng và đặt viên đá đầu tiên.

Bên dưới cung thánh là khu hầm rộng khoảng 1.000 m2, sâu 15 m, gồm một phòng lớn và ba phòng nhỏ, có thể phục vụ 700-800 người, vừa là khu sinh hoạt cộng đồng, vừa có thể sử dụng làm nơi trú ẩn khi cần thiết.

Với quy mô, kiến trúc Gothic vòm nhọn đặc trưng và tầm vóc hiếm có trong khu vực, Nhà thờ Lãng Vân được đánh giá là thánh đường lớn nhất Việt Nam.

Theo Báo Văn Hóa, Cha xứ Nguyễn Bá Khuê chia sẻ, nhà thờ Lãng Vân có tổng diện tích 14.200m2, tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng do Tập đoàn kinh tế Xuân Thành tài trợ toàn bộ.

Ông Phêrô Nguyễn Xuân Thành (Ảnh: Giáo xứ Lãng Vân)

Trong buổi Thánh lễ tạ ơn cung hiến nhà thờ giáo xứ Lãng Vân, ông Phêrô Nguyễn Xuân Thành, đại diện chủ đầu tư cho biết, "Mỗi lần trở về tham dự Thánh lễ, nhìn thấy ngôi nhà thờ cũ nhỏ hẹp, không đủ chỗ cho bà con trong các dịp lễ lớn, lòng con lại trào dâng thao thức giáo xứ mình cần có một ngôi thánh đường rộng rãi và xứng hợp hơn, đáp ứng đời sống, phục vụ và sinh hoạt, phục vụ ngày càng phát triển của cộng đoàn.

Chính thao thức ấy cùng với tình yêu quê hương đã thôi thúc con và gia đình quyết tâm tài trợ, đồng hành với quỹ đống bậc trong giáo phận và giáo xứ để xây dựng một ngôi thánh đường khang trang, bền vững, xứng hợp không chỉ phục vụ hôm nay mà còn làm di sản thiêng liêng của các thế hệ mai sau."

Tập đoàn kinh tế Xuân Thành (nay là Thaigroup) là tập đoàn đa ngành lớn tại Việt Nam, trụ sở tại tỉnh Ninh Bình, do ông Nguyễn Xuân Thành sáng lập, nổi tiếng với xi măng Xuân Thành, bất động sản và các dự án lớn khác.

Tiền thân của Tập đoàn Xuân Thành là Tổ hợp xây dựng Bình Minh thành lập năm 1976. Đến năm 1992, tỉnh Ninh Bình được tái lập cũng là thời điểm đánh dấu một bước ngoặt mới trong quá trình phát triển của Tập đoàn khi Tổ hợp được nâng cấp thành Xí nghiệp xây dựng và cung ứng vật liệu Xuân Thành.

Trong những năm đầu của thế kỷ XXI, Xí nghiệp tiếp tục phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực và chính thức được thành lập với tên gọi Tập đoàn kinh tế Xuân Thành từ tháng 7/2009.

Tập đoàn đã thi công nhiều công trình góp phần thay đổi diện mạo Ninh Bình như Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhà máy xử lý chất thải rắn tỉnh Ninh Bình, bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, công trình đê tả sông Hoàng Long, trụ sở liên cơ quan Tỉnh ủy, đê hữu Đáy Ninh Bình, xây dựng cơ sở hạ tầng bờ Tây sông Vân, đường cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng biển Bình Sơn - Lai Thành (ĐT 480), dự án chống ngập úng thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư…

Ông Nguyễn Xuân Thành có 7 người con, trong đó, nhiều người là những doanh nhân có tiếng trên thị trường.

Đầu tiên phải kể đến doanh nhân Nguyễn Đức Thuỵ. Ông Nguyễn Đức Thụy hiện đang là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank - mã CK: LPB). Ông Thuỵ còn là được biết đến là nhà sáng lập Công ty CP Thaiholdings.

Ông Nguyễn Văn Thiện - con trai cả của đại gia Xuân Thành, hiện đang là Chủ tịch HĐQT của Xuân Thiện Group. Một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động từ vật liệu xây dựng đến năng lượng tái tạo hay đầu tư dầu khí, nông nghiệp công nghệ cao,...

Những người con khác của đại gia Nguyễn Xuân Thành có phần kín tiếng hơn. Ông Nguyễn Văn Thùy đang làm Phó Chủ tịch HĐQT LPBank. Ông Nguyễn Xuân Thuỷ là Chủ tịch HĐQT Công ty Xi măng Xuân Thành. Ông Nguyễn Văn Thuyết từng tham gia điều hành Thaiholdings (TDH). Và em út Nguyễn Đức Hạnh chưa trực tiếp điều hành công ty nào trong hệ sinh thái doanh nghiệp của gia đình.

Bà Nguyễn Thị Thảo là con gái duy nhất của đại gia Nguyễn Xuân Thành. Bà Thảo vô cùng kín tiếng và gần như không lộ diện trước truyền thông. Được biết, ông Đoàn Nguyên Ngọc- chồng bà Thảo, hiện đang giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc của LPBank.

Tác giả: Lịch Thiệp

Nguồn tin: Nhịp sống Thị trường