Đại gia Đức 'Cá Tầm' và những dự án còn 'nằm trên giấy' ở Hà Tĩnh

Tuy nhiên, đến nay, các dự án vẫn chủ yếu hiện diện trên giấy tờ, chưa ghi nhận dấu hiệu thi công thực tế.

Loạt dự án rầm rộ trên hồ sơ, lặng im ngoài thực địa

Tháng 5/2021, thông tin về loạt dự án từ nhóm doanh nghiệp liên quan ông Lê Anh Đức khiến dư luận Hà Tĩnh xôn xao. Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang – một trong những đơn vị chủ chốt trong hệ sinh thái doanh nghiệp của ông Đức đã gửi văn bản đề xuất khảo sát, lập quy hoạch Khu đô thị du lịch Kỳ Nam tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh (nay thuộc phường Hoành Sơn). Dự án có quy mô khoảng 330 ha, với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 4.000 tỷ đồng.

Hồ sơ dự án Kỳ Nam rầm rộ trên giấy tờ, thực địa vẫn "bất động" nhiều năm nay.

Hồ sơ dự án nêu rõ, khu đô thị sẽ gồm các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại, khu biệt thự biển và hạ tầng đô thị hiện đại. Sau khi đề xuất được gửi, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Ban Quản lý KKT tỉnh chủ trì lấy ý kiến các sở, ngành liên quan để triển khai các bước tiếp theo. Tuy nhiên, sau hơn ba năm, dự án vẫn dừng ở bước nghiên cứu; khu vực quy hoạch vẫn giữ nguyên hiện trạng dân cư và đất ven biển, chưa xuất hiện hoạt động khảo sát hay thi công hạ tầng.

Cùng thời điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/500 cho Khu đô thị – thương mại dịch vụ Nam Sông Lam tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (nay thuộc xã Nghi Xuân), với diện tích lập quy hoạch khoảng 25 ha. Dự án được đề xuất bởi Công ty CP Đầu tư Brothers Global, một thành viên trong hệ sinh thái liên quan ông Đức, hướng tới xây dựng khu đô thị thương mại – dịch vụ hiện đại gắn với trục phát triển hai bờ sông Lam và vùng phụ cận tỉnh Nghệ An. Thực địa khu vực Xuân An đến nay vẫn chưa ghi nhận hoạt động chuẩn bị mặt bằng hay biển thông tin dự án.

Hồ Ngàn Trươi – nơi Công ty Cổ phần Cá Tầm Việt Nam dự kiến nuôi 100.000 cá tầm, hiện chưa có dấu hiệu triển khai

Ngoài bất động sản, một dự án khác cũng gây chú ý là mô hình nuôi cá tầm tại hồ Ngàn Trươi (thuộc huyện Vũ Quang củ). Dự án thử nghiệm 100 lồng cá với khoảng 100.000 con, nhằm phát triển vùng nuôi cá nước lạnh quy mô lớn kết hợp du lịch sinh thái. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa triển khai thả nuôi thử nghiệm hay đánh giá trữ lượng nguồn nước và môi trường sinh thái, khiến khả năng triển khai thực tế vẫn còn là dấu hỏi.

Lần mở về hệ sinh thái đại gia Đức “Cá Tầm”

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang, còn gọi là Tập đoàn Đầu tư Vịnh Nha Trang, được thành lập năm 2014 bởi nhóm nhà đầu tư liên quan ông Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cá Tầm Việt Nam. Sinh năm 1978, ông Đức từng khởi nghiệp tại Đông Âu trước khi trở về Việt Nam năm 2003, với tham vọng biến Việt Nam thành nguồn cung trứng cá tầm hàng đầu thế giới. Thành công trong lĩnh vực thủy sản giúp ông Đức dần được biết đến với biệt danh Đức “Cá Tầm” và mở rộng sang bất động sản nghỉ dưỡng thông qua các công ty thành viên.

Hiện Tập đoàn Đầu tư Vịnh Nha Trang gồm bốn thành viên chính: Công ty CP Cá Tầm Việt Nam với dự án nuôi cá tầm 800 tỷ đồng; Công ty CP Bất động sản Hà Quang, chủ đầu tư KĐT mới Lê Hồng Phong I (38,21 ha) và II (67 ha) tại TP. Nha Trang; Công ty TNHH CLB Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh, chủ đầu tư dự án Cam Ranh City Gate (40 ha đất và 7 ha mặt nước); Công ty CP Du lịch Cá Tầm, chủ đầu tư Cam Ranh Bay Cottages (15,1 ha).

Vịnh Nha Trang còn là chủ đầu tư các dự án bất động sản lớn như Chung cư Lê Hồng Phong (1.842 căn hộ, 38 shophouse), Panorama Nha Trang cao 39 tầng với 1.000 căn hộ, và dự án Grand Panorama (29 ha) với 5.000 căn condotel. Công ty cũng từng tham gia lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị Dầu khí Đức Giang tại Hà Nội nhưng sau đó nhượng lại cho nhóm nhà đầu tư khác. Không chỉ bất động sản, hệ sinh thái của ông Đức còn mở rộng sang năng lượng. Điển hình là dự án điện mặt trời Phước Hữu (1.200 tỷ đồng) tại Ninh Thuận và việc góp 300 tỷ đồng cuối 2017 thành lập Công ty CP Năng lượng Vàng, hoạt động trong sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Vịnh Nha Trang cũng thâu tóm dự án The Arena Cam Ranh từ Trần Thái, đánh dấu bước mở rộng mạnh mẽ của hệ sinh thái doanh nghiệp. Tuy nhiên, trái ngược với những dự án đã triển khai ở Nha Trang, Cam Ranh hay Ninh Thuận, các dự án tại Hà Tĩnh vẫn chưa có dấu hiệu thi công.

